En declaraciones a Perú21, el analista Gonzalo Zegarra sostuvo que la propuesta legislativa del congresista de Perú Libre, Abel Reyes, que plantea que el gobierno controle los contenidos de los medios de comunicación bajo circunstancias excepcionales, “es un paso más en la concentración y acumulación de poder que busca todo proyecto autoritario o totalitario”.

Precisó que la iniciativa oficialista es “impresentable”, a tal punto que el propio canciller Óscar Maúrtua lo ha descalificado públicamente “porque es inconstitucional y violatorio de tratados internacionales”.

En ese contexto, Zegarra advirtió sobre las implicancias políticas del proyecto con el cual, manifestó, “el propio gobierno se sabotea”.

“Por un lado, con gran torpeza y sin mucho éxito, el presidente Pedro Castillo, en Nueva York, trata de invitar a inversionistas dando mensajes de justicia social en democracia y, en el Perú, su propia bancada presenta una propuesta que delata el proyecto político autoritario que está detrás de este gobierno. Evidentemente, la idea de controlar a los medios es un paso más en la concentración y acumulación de poder que busca todo proyecto autoritario o totalitario”, subrayó.

Agregó que es “interesante ver cómo se delata” Perú Libre, y comentó que el tema genera desconcierto pues “hay que preguntarse si eso es involuntario, deliberado, por torpeza o estrategia. No tengo respuesta a eso”, indicó.

El analista se mostró convencido que no prosperará en el Congreso la controvertida propuesta que, añadió, es también una “expresión de la alianza súper precaria de la izquierda peruana”.

“No pueden evitar que salgan a la luz las diferencias de radicalismo. Este proyecto es una expresión del ala más radical y que no necesariamente todos comparten, y no por cuestión ideológica sino táctica y estratégica; no creo que sea un gobierno monolítico”, puntualizó.

ALERTA DE LA DEFENSORÍA

En la víspera, la Defensoría del Pueblo cuestionó el proyecto de Perú Libre y alertó que, de convertirse en ley, pondría en riesgo las libertades de expresión e información.

Tras advertir que la iniciativa “carece de sustento fáctico y jurídico”, la entidad precisó también –a través de un comunicado– que la pretensión del proyecto de asegurar determinados porcentajes para la difusión de programación específica “atentaría contra la autonomía de los medios de comunicación”, la cual se desprende de los principios de pluralidad e independencia

“Se pretendería facultar al Ejecutivo a adoptar medidas temporales y excepcionales que aseguren que este pueda asumir y explotar redes de telecomunicaciones para la prestación de los servicios de radiodifusión hasta mitigar los efectos de un estado de emergencia. (...) De aprobarse la medida, podría conllevar a que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias que atenten contra la libertad de prensa”, agrega el documento en el que, además, se pide el archivamiento del proyecto.

