Pasan los meses y aumenta la preocupación por el trato del gobierno hacia los medios de comunicación. Esta vez, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron sobre el último caso contra la labor de la prensa. Se trata de la amenazante carta notarial que el presidente Pedro Castillo envío a Panorama, la cual –según ambas instituciones– “transgrede los derechos de libertad de expresión y de prensa” y configura una situación “de asedio” a los medios.

La carta fue enviada por el mandatario el 12 de abril, para solicitar la rectificación del programa por presunta difamación en su contra en el reportaje “Pichanga delatora: foto revela supuesto conexión con Castillo”, en relación a su presunto vínculo con el empresario Roberto Aguilar Quispe (27).

En su misiva, Castillo negó conocer al joven empresario que –en consorcio con empresas chinas– ha ganado licitaciones con el MTC por más de S/580 millones durante su gobierno, y aseguró que Aguilar no participó en la ‘pichanga’ que sus sobrinos le organizaron en la Videna en diciembre del año pasado.

“En caso de no rectificar de manera proporcional las tendenciosas falsedades propaladas por ustedes a través de sus medios de comunicación social, me veré en el deber de ejercer las acciones civiles y penales que me confiere la ley por el delito de difamación agravada, previsto en el artículo 132 del Código Penal”, amenazó Castillo con el poder que le confiere ser el presidente de la República.

Al respecto, la SNRTV consideró que el informe de Panorama respetó todas las reglas de los “más altos estándares del periodismo de investigación”. “Los hechos descritos, configuran una situación de asedio y ataque directo a la libertad de expresión”, indicó.

Asimismo, el viernes, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió un oficio al jefe de Estado para pedirle que retire la carta notarial. “La carta transgrede la Constitución, que establece como derechos fundamentales las libertades de información y expresión de cualquier medio, sin previa autorización ni censura”, precisó.

Gutiérrez le llamó la atención a Castillo por tratar de “amedrentar a periodistas” con recurrir a la vía penal.

Rosana cueva responde

En tanto, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, minimizó la reacción de Gutiérrez y negó que se trate de una “agresión” contra la libertad de prensa pues, según él, el reportaje fue hecho sobre la base de “una pericia errónea”.

Refirió que la persona que Panorama señala como Roberto Aguilar Quispe, es en realidad un tercero. “Es otra persona, nosotros tenemos el nombre completo y lo más pronto posible la vamos a presentar para que cuente su verdad”, aseguró a Perú21 y se negó a brindar la identidad del sujeto.

En diálogo con este medio, Rosana Cueva le respondió a Pachas, y le pidió que presente el nombre del supuesto individuo. “Nosotros cumplimos con todos los requisitos, hay pericias no de uno, sino de dos peritos, para homologar las imágenes que presentamos. Lo que están pidiendo es que los peritos se desdigan de sus informes, cosa que no es posible. Si de verdad existe esa persona que alegan, que estuvo en ese partido de fútbol, que la presenten y la sometan a una pericia”, manifestó.

La periodista fue clara en señalar que el presidente Castillo “no puede limitar el periodismo de investigación cada vez que sale un reportaje que lo compromete”.

Tenga en cuenta

En su declaración a la Fiscalía de Lavado de Activos, Karelim López señaló a Roberto Aguilar Quispe como uno de los integrantes de la presunta mafia del MTC.

“ A esta agresión se suman los reiterados incidentes en los que el presidente Castillo y el premier Aníbal Torres han cuestionado la labor de la prensa y en los que el cerco de seguridad ha maltratado físicamente a periodistas ”, recordó la SNRTV.

”, recordó la SNRTV. “Hicimos peritajes y consultas a testigos sobre un hecho que merecía ser investigado”, sostuvo Rosana Cueva, conductora de Panorama.

VIDEO RECOMENDADO

Viceministro de Electricidad