¡Liberen a los mayores!

Nos obligan a no respetar

Señora Cecilia Valenzuela

Directora de Perú21

Estimada Cecilia:

Nos conocemos hace muchos años, cuando vivía en el condominio Club Residencial Los Girasoles de Huampaní, donde las casas se encuentran unidas por medio de jardines comunes. Desde entonces, a pesar de mi vida relativamente agitada, llevada con humor hasta donde se pueda, logré superar tensiones de todo tipo al saber cumplir con los consejos de mi médico, que me aconsejó que para combatir las tensiones propias de los adultos mayores, debía caminar –antes trotar– más de 30 minutos todos los días.

Salvo situaciones excepcionales, esta práctica me ha ayudado a superar los males del pasar de los tiempos, manteniendo una salud física y mental necesaria para gozar de los tiempos libres con amigos, hijos y nietos. Ya con 79 años a cuestas, superando enfermedades de todo tipo, todos los días cumplo con el antiguo consejo de mi médico. Cuando no lo hago, no puedo dormir bien, teniendo que tomar fármacos relajantes o pastillas para dormir.

Después de los 65 años he sabido continuar con importantes tareas profesionales y sociales. Vivo solo con mi esposa. Me parece una arbitrariedad y desconocimiento de quienes han decidido restringir nuestra salida a caminar, para mejorar el estado de ánimo, la depresión y otros males producto de la grave crisis por la que pasamos. Por eso elevo mi mayor protesta, ya que a lo único a lo que nos obligan es a no respetar el acatamiento de equivocadas decisiones que atentan contra nuestra vida.

Atentamente,

Carlos Tapia García

07732575

________________________________

La restricción impuesta por el Gobierno no solamente es inconstitucional, como ya lo han dejado claramente establecido la Defensoría del Pueblo y juristas de reconocido prestigio como Enrique Ghersi y Víctor García Toma, sino que, además, es ofensiva y denigrante para las personas mayores de 65 años. Perú21 apoya decididamente esta campaña para que se libere a los mayores, por tratarse de una causa justa y reivindicativa de sus derechos. Mientras el Gobierno no dé marcha atrás, tienen esta tribuna para elevar su protesta.