Leyla Chihuán: "Seguimos hablando de si te mereces el sueldo o no y para eso no nos eligieron"

La primera vicepresidenta del Parlamento, Leyla Chihuán , lamentó que en el Congreso de la República se siga hablando del sueldo de los legisladores y los gastos de representación cuando para eso no fueron elegidos.

"Seguimos hablando de sueldo, seguimos hablando de dinero, seguimos hablando de informes no presentados, seguimos hablando de si te mereces el sueldo o no y para eso no nos eligieron. Seguimos entrampados en lo mismo, queremos dar una mejor imagen, pero seguimos cayendo en los mismos temas", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, la parlamentaria volvió a disculparse por su declaración hace algunos meses diciendo que el sueldo que recibía como congresista "no le alcanzaba" para el ritmo de vida que llegaba al propósito de lo dicho este miércoles por Mercedes Aráoz quien aseveró que el aumento de sueldos en el Legislativo evitaría que los parlamentarios caigan en “la tentación para los lobbies”.

"Hay cosas muchísimo más importantes que tendríamos que estar viendo y lamentablemente frases mal dichas, palabras fuera de tono, palabras fuera de contexto, porque al final por más que se haga un mea culpa y se diga que lo sientes mucho hay personas que quizás no vayan a escuchar tu explicación, entonces, lo dicho, dicho está", señaló.

"Hay que enmendar, hay que aprender del error. Ojalá no se repita nunca más y estemos hablando en este momento de otras cosas más importantes", enfatizó.

En esa línea, Leyla Chihuán cuestionó que se siga generando polémica y "no se hable de otras cosas" y reiteró que entró a la política para servir y no servirse.

"Queremos hablar de otras cosas, pero somos nosotros [los congresistas] quienes nos buscamos la coyuntura. Parece que todos los días vamos a dar un puntito más de qué hablar", indicó.

"Tú a la política entras para servir, no para servirte. Yo sabía y sé en lo que estoy metida. No me arrepiento de nada, mi motivación no es precisamente el dinero. Cuando tú tienes la vocación de servicio la haces en el nivel en el que se te permite estar, tu postulas, la gente vota por ti, sales elegida y te debes a ellos. Para mí esto no es una novedad lo he hecho siempre", añadió.