Leyla Chihuán lamenta haber dicho que sueldo de congresista no le alcanzaba

La congresista Leyla Chihuán ( Fuerza Popular ) dijo estar arrepentida de haber dicho en su momento que no le alcanzaba el sueldo de parlamentaria y que derivó en la frase popular: 'Estoy Chihuán'.

"Lamento mucho haber soltado esa expresión, no estuvo bien. No me puedo justificar con nada, por más que en la misma frase dije que mi motivación en el Congreso no es económica, que gratis también lo haría, que no me arrepiento de estar aquí", expresó.

En un entrevista en el diario 'El Comercio', Chihuán consideró que lo que dijo aquella vez fue "una frase desafortunada", pero que las personas que la conocen saben a qué se quiso referir.

"Sé que hay muchos peruanos que viven con muy poco dinero. Si yo estuviera en esa situación, también me tendría que adaptar a esa realidad", remarcó.

Vea también Congreso de la República gastó más de S/ 7 millones en pasajes y viáticos

Como se recuerda, en octubre del año pasado en el programa de Nicolás Lúcar en Exitosa, la ex voleybolista explicó que si fuera por ella, sería congresista ad honorem, pues su sustento no se basa en el sueldo que percibe en el Parlamento.

"Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", sostuvo Chihuán.

Si bien llegó a decir que el sueldo no le alcanza, esto se debe al ritmo de vida que ella dice llevar. "Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", agregó en esa ocasión.

De otro lado, Leyla Chihuán dijo que le gustaría que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, "se tome un tiempo prudente" para analizar si postula por tercera vez a la Presidencia en las elecciones del 2021, aunque le recomendó recuperar el tiempo perdido con sus hijas luego de dejar la prisión.

"Hemos hablado de la situación, no ahora, sino antes y siempre le he preguntado: '¿No crees que es momento de un respiro, en el sentido de arrópate con tu marido y tus hijas y vete de aquí?'. Me movía la cabeza y me decía: 'Lo voy a pensar, te lo prometo'. Lamentablemente, después vino esta situación (de la prisión preventiva)", relató.