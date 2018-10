En redes sociales circuló que la parlamentaria de Fuerza Popular, Leyla Chihuán , había indicado que 'lo que gana en el Congreso' no le alcanza para vivir. ¿Eso fue exactamente lo que señaló?

Las declaraciones las brindó en el programa de Nicolás Lúcar en Exitosa, a través de un enlace telefónico. En dicha conversación, la ex voleybolista explicó que si fuera por ella, s ería congresista ad honorem, pues su sustento no se basa en el sueldo que percibe en el Congreso de la República.

"Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", sostuvo Chihuán, quien se ha visto involucrada el los últimos días en las polémicas conversaciones del chat 'La Botica'.

Si bien llegó a decir que el sueldo no le alcanza, esto se debe al ritmo de vida que ella sostiene llevar.

"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", agrega en otro momento.

Con 43 años, la congresista cumple su labor en el Parlamento desde el 25 de julio de 2011 por el partido liderado por Keiko Fujimori, quien en estos momentos afronta el pedido de prisión preventiva por 36 meses interpuesto por el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por el Caso Cocteles.

MIRA AQUÍ LAS DECLARACIONES COMPLETAS DE LEYLA CHIHUÁN

DATO:

- Un congresista percibe en promedio un sueldo de S/15 mil más bonificaciones.