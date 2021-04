En marzo, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley relacionado con el empleo juvenil, al cual algunos congresistas ya lo llaman “Ley pulpín 2.0”. La polémica no se ha hecho esperar.

Como se recuerda, entre fines de 2014 e inicios de 2015 se generaron una serie de marchas en el país con la llamada "*Ley pulpín*", una norma del Ejecutivo que tenía como finalidad mejorar la empleabilidad de los jóvenes, pero que no les brindaba todos los beneficios laborales.

Al respecto, Yonhy Lescano (AP), miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso, afirmó que esta propuesta no fomenta la contratación permanente de los jóvenes.

"Yo he presentado un proyecto de ley dando incentivos tributarios para la contratación de estas personas, y así no sea algo temporal, porque la propuesta del Ejecutivo no es clara en este aspecto y podría darle una ventaja a los empresarios para que los saquen a los seis meses", afirmó.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Horacio Cevallos (FA), manifestó que "efectivamente" la llamada "Ley Pulpín 2.0" "no le da estabilidad" a los jóvenes, y solo beneficia a las grandes empresas.

"Además, a la larga, la iniciativa podría generar que existan despidos de personas que tienen años en una empresa para así contratar a jóvenes porque los beneficiaría", expresó.

La propuesta del Ejecutivo refiere que las empresas que contraten personas entre 18 y 29 años serán exoneradas del aporte a Essalud, pero deberán otorgarle todos los beneficios laborales.