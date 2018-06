“El crecimiento vertiginoso de la agroexportación es resultado de la Ley de Promoción Agraria . A fines del año pasado llegamos a exportar 6,225 millones de dólares y para este año llegaremos de todas maneras a los 7,000 millones de dólares”.

Con estas cifras alentadoras, el ex ministro de Agricultura José Hernández Calderón se refirió a los logros obtenidos desde 2001 por la Ley de Promoción Agraria. Sin embargo, sostuvo que se puede hacer algunos ajustes a la norma en aspectos laborales y de impuestos. Así, en 2021 se podrá apuntar a unos 10,000 millones de dólares en exportaciones.

“Gracias a la ley se ha podido invertir y los productos peruanos han podido llegar a 149 países con una canasta diversificada de agroexportaciones”, señaló el ingeniero agrónomo.

Hernández Calderón resaltó también el papel preponderante que la mujer ha asumido en el sector a partir de la implementación del régimen agrario. “Durante la cosecha y la poscosecha hay un trabajo inmenso de las mujeres”, indicó.

Además, el ex ministro le pidió al Gobierno tener pronto una posición clara respecto a la norma y no dejarle la decisión solo al Poder Legislativo para no afectar futuras inversiones.

Como se sabe, la Asociación de Exportadores (ADEX) ha propuesto, desde el año pasado, que la ley se extienda hasta 2050 debido al impulso que ha significado para el sector.