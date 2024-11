Ley PNP trunca carreras de los coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno

Lejos de reconocer el trabajo de los policías operativos que luchan contra organizaciones criminales nacionales y extranjeras, la ley que regula los procesos de ascensos de la Policía Nacional, y que rige desde septiembre de 2023, afectaría a destacados oficiales por faltas que fueron impuestas hace más de 20 años.

MIRA: Nueva ley PNP: Sacan a 19 coroneles del proceso de ascenso

De hecho, el 7 de noviembre la normativa entorpeció la carrera policial de 19 coroneles, quienes no podrán ascender al grado de general por obtener menos de 65 puntos en disciplina.

El actual proceso de ascensos es por concurso, y pesa más la formación académica y la aptitud disciplinaria que la experiencia de los policías en la calle. Estos dos requisitos son más fáciles de cumplir para los oficiales de escritorio, quienes disponen de más tiempo para cursar especializaciones y maestrías, y tienen una menor probabilidad de ser sancionados, ya que su función es meramente administrativa.

La legislación afectaría, por ejemplo, al coronel PNP Víctor Revoredo, quien capturó a los miembros más peligrosos del Tren de Aragua en 2023 cuando era jefe de la División de Homicidios de la Dirincri; y quien actualmente como jefe contra la Criminalidad de Trujillo, viene desarticulando a Los Pulpos, una de las bandas más sanguinarias de La Libertad. ¿Con qué tiempo Revoredo estudiará un curso de derechos humanos?

Pese a las amenazas de muerte en su contra, Revoredo ha reafirmado su compromiso con la seguridad de la región.

Otro de los perjudicados sería el coronel PNP Franco Moreno, jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Moreno lideró las investigaciones contra el Escuadrón de la Muerte (una organización dedicada a crear falsos operativos policiales que terminaban en asesinatos extrajudiciales) y la detención del entonces prófugo exgobernador del Callao, Félix Moreno.

“Queremos líderes, que tengan presencia y que sean ejemplo para los demás. No queremos oficiales timoratos, no queremos oficiales de escritorio, medrosos, que no tomen decisiones”, cuestionó el exministro del Interior Carlos Morán.

En tal sentido, el general en retiro dijo a Perú21 que no se pueden aplicar “criterios reglamentistas”, ya que los policías operativos cumplen una función especializada, y que como consecuencia de ello, pueden verse involucrados en investigaciones y denuncias.

TENGA EN CUENTA

-Resolución que excluye a 19 coroneles PNP del ascenso al grado de general fue firmada por Raúl Silva, director de Recursos Humanos de la PNP.

-Antes, el ascenso dependía de la trayectoria policial y de la decisión de los comandantes generales, quienes elegían a sus mejores oficiales.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO