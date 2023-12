Es hoy. El dictamen de ley que plantea la prohibición de la candidatura de aquellas personas condenadas por delitos graves, así hayan cumplido su pena o se hayan rehabilitado, será debatido esta tarde en el Pleno del Congreso, nueve largos meses después de que la Comisión de Constitución aprobara el dictamen de esta propuesta.

El congresista Alejandro Muñante, el impulsor de este proyecto que busca que los sentenciados por traición a la patria, terrorismo, apología al terrorismo, delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional y delitos contra la seguridad nacional estén impedidos de postular a cargos de elección popular, se mostró confiado de que su iniciativa logre ser aprobada. El debate se realizará luego de que el Pleno elija al representante del Tribunal Constitucional (TC).

“Todo hace indicar que tenemos el consenso para lograr que nuestra propuesta se haga realidad”, dijo a Perú21 el parlamentario de Renovación Popular.

El especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, recordó que en 2021 una ley similar fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC).

“Ya hubo una ley similar que no estaba en la Constitución, pero era una ley ordinaria que impedía postular a condenados por terrorismo, violación, corrupción, esa es la ley que impidió postular a Vladimir Cerrón como vicepresidente de la República en 2021. Sin embargo, esa ley fue declarada inconstitucional por el TC, lo que nos hace pensar que una ley de reforma constitucional que ahora se apruebe, igualmente irá en contra de lo que el TC ha dicho”, señaló a Perú21 el especialista, para quien esta ley no tiene nombre propio, pues abarca diversos delitos, no solo uno en particular.

En diciembre de 2022, una sentencia del TC dejó abierta la posibilidad que personas sentenciadas por terrorismo o apología puedan postular a cargos públicos si fueron rehabilitados.