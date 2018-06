Ley Mordaza: Ejecutivo formalizó demanda de inconstitucionalidad ante el TC

Cumpliendo lo anunciado en la víspera, el ministro de Justicia, Salvador Heresi , presentó esta tarde ante el Tribunal Constitucional ( TC) la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación. Cabe señalar que el último miércoles hizo lo propio la bancada de Peruanos por el Kambio .

En declaraciones a la prensa, el titular del sector informó que, adicionalmente, el gobierno maneja otras alternativas en la búsqueda de dejar sin efecto la llamada 'Ley Mordaza' .

La primera de ellas es presentar un proyecto de ley que modifique los alcances de la referida norma para lo cual, dijo, se buscará dialogar y consensuar con otros bloques políticos.

La segunda alternativa es presentar una medida cautelar ante el TC , que si bien ha sido desestimada por el titular de ese organismo, Ernesto Blume, podría, en opinión de Salvador Heresi , tener luz verde.



"Nuestro TC tiene autonomía suficiente para verla, ejerciendo el control difuso y dada la gravedad de la infracción constitucional", acotó.

Heresi reiteró que la 'Ley Mordaza' vulnera los derechos a la libertad de expresión y a la libre contratación, lo que, a su vez, "colisiona con la economía social de mercado porque establece un monpolio de publicidad" en el Estado.

"No podemos aceptar que quienes no están de acuerdo (con las críticas de los medios" utilicen argucias (...) como un elemento supuestamente regulador de la publicidad cuando no se regula sino que prohíbe", manifestó.