El ministro del Interior José Elice anunció esta mañana que ha convocado a una reunión de urgencia con el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de aclarar los hechos que vienen ocurriendo en las protestas de los trabajadores agrarios en Carretera Panamericana Norte, en La Libertad.

En una entrevista en RPP y a propósito de unas fotografías donde se observa que un efectivo de la PNP usa, aparentemente, un arma de fuego durante las manifestaciones en La Libertad (que hasta el momento ha dejado tres civiles muertos) el ministro señaló que es una situación lamentable.

“Si lo que revela esta fotografía corresponde a la verdad, no solamente se trata de un miembro de la PNP que no debía estar ahí formado de la manera en la que está. Se le ve utilizando un arma de fuego que no corresponde a estas circunstancias”, indicó el ministro sobre la fotografía.

“Hay un compañero nuestro, por parte de la PNP, que lamentablemente utilizó un arma de fuego que no debió utilizar, está prohibida, en una manifestación de este tipo. Hay que investigarlo. (...) No sé si ha sido ayer, es muy alarmante. Creo que lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma de la Policía Nacional”, agregó.

Frente a esto, el ministro Elice anunció una reunión de urgencia con el alto mando de la PNP para aclarar estos hechos. “Vamos a llegar al fondo del asunto”, precisó.

Elice también reiteró que en el caso de los detenidos por la protesta en La Libertad, “la PNP está obligada a respetar sus derechos”.

Elice RPP TV

DATO

- Las violentas protestas de trabajadores agrarios en la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, región La Libertad, cobraron la vida de tres personas y dejaron heridas a por lo menos otras 25, entre ellas 15 efectivos policiales y un bebé que resultó afectado por los gases lacrimógenos, según reportó el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Agüero Lovatón.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Declaraciones del alcalde de Virú (La Libertad)

Declaraciones del alcalde de Virú (La Libertad)