La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona consideró que el testimonio de Jorge Yoshiyama, quien admitió ante la fiscalía que fue uno de los encargados de buscar aportantes falsos en el 2011, no complica la situación de Keiko Fujimori en el caso Odebrecht.



"[El testimonio de Jorge Yoshiyama] no se contradice para nada con lo dicho por Keiko. Ella no ha tenido conocimiento de estos temas, no ha participado", aseguró ante los medios de prensa luego de visitar a Keiko Fujimori en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Para la legisladora de Fuerza Popular, Jorge Yoshiyama Sasaki confirma que Keiko Fujimori no formó parte de una organización criminal en tanto su declaración no la implica directamente y aún no existen pruebas en contra de la lideresa de Fuerza Popular.

"En ningún momento el señor (Jorge) Yoshiyama sindica a Keiko Fujimori. Lo que está haciendo es admitir que él cometió esta infracción. ¿De qué tipo es esta infracción? Las autoridades lo determinarán", apuntó.



"Lo que hace la versión del señor (Jorge) Yoshiyama es establecer que Keiko Fujimori no ha formado parte de una organización alejada de la ley. Es lo que he escuchado de las declaraciones tanto del señor Jorge Yoshiyama como de Jaime Yoshiyama", agregó.

De otro lado, Úrsula Letona señaló la disposición de los congresistas de Fuerza Popular en ser investigados si así lo requieren las investigaciones del Ministerio Público a fin de esclarecer las imputaciones que pesan sobre Keiko Fujimori y personas cercanas a ella.

"No tenemos ningún temor en ratificar nuestros aportes. Si hay personas que se desdicen o que después de haber dicho que sí, dicen que no, la fiscalía tiene la obligación de investigar", sostuvo.

"Nosotros desde Fuerza Popular reiteramos que investiguen. Pero lo que estamos sosteniendo, y esperamos que finalmente la justicia entienda, es que la prisión es la última ratio", precisó Letona.