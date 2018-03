En la misma línea que su lideresa Keiko Fujimori , la congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) señaló esta mañana que lo “menos costoso para el país” es que el presidente Pedro Pablo Kuczynksi “dé un paso al costado”.



“Pero parece que el presidente ni siquiera está evaluando la renuncia. En esas circunstancias, la vacancia sería un mecanismo válido porque hay suficientes indicios para iniciar el trámite”, expuso Letona a los medios de comunicación.

Pese a ello, hasta el momento, FP no ha firmado la moción de vacancia que circula por las bancadas y que tiene solo 24 de las 26 firmas que necesita para ingresar a trámite.

Keiko también cae

Según la última encuesta de Pulso Perú, de Datum, el jefe de Estado ha alcanzado su pico de desaprobación con un 79%.

“Es lamentable pero refleja esta situación de rechazo que tiene todo el país sobre él. PPK ha admitido que tenía su banquito y que su banquito hacía negocios mientras él era ministro o premier. Esos hechos tienen una connotación ética y el presidente Kuczynski no sabe distinguir entre lo público y lo privado”, sostuvo Letona.

Sin embargo, la popularidad de Kuczynski no es la única que se ha visto mellada. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori también ha sufrido, según Datum, una caída de 5% en su aceptación por parte de los peruanos, tras las declaraciones de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht.

Para Letona, la situación no es la misma. “Es imposible comparar la situación de Keiko Fujimori que viene siendo investigada hace ya varios años por temas de lavado de activos con levantamiento del secreto bancario y donde no se le ha encontrado un solo sol o dólar distinto de sus ingresos”, enfatizó la legisladora.