Letona sobre Kenji: "Lo último que quiero es perjudicar el trámite del proceso"

La congresista Úrsula Letona (FP) explicó que renunció al comité disciplinario que sigue el caso de Kenji Fujimori, para evitar que perjudicar el trámite de este procedimiento.

Según explicó, el hijo menor de Alberto Fujimori considera que ella adelantó opinión sobre este tema, motivo por el cual ella prefirió renunciar.

"Yo no he participado aún en la toma de decisiones, no sabemos qué nos va a contar (Kenji Fujimori), entonces en realidad no hay mayor juicio de valor", expresó.

En tanto, Úrsula Letona explicó que una vez que Kenji Fujimori presente su descargo, el comité tiene siete días para elaborar el informe correspondiente.

Cabe precisar que el hermano de Keiko Fujimori ha indicado que asistirá el lunes 6 para responder ante este grupo.