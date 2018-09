La congresista Úrsula Letona , vocera de Fuerza Popular (FP), dijo que el voto de su bancada –en contra de incluir al suspendido juez César Hinostroza como presunto integrante de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'– se debió a una "falta de sustentación" en el informe elaborado por Oracio Pacori, de Nuevo Perú (NP).

"De acuerdo al contenido del informe Pacori ha sido imposible sustentar la existencia de una organización criminal derivada de los CNM Audios", señaló desde su cuenta en Twitter.

No obstante, aseguró Letona, la decisión tomada en la Comisión Permanente no implica, necesariamente, que la Fiscalía no pueda llevar adelante una investigación de esta índole contra el destituido vocal.

"Eso no significa que Hinostroza o los ex consejeros (del CNM) no puedan ser investigados en el Ministerio Público como (miembros de) organización criminal", resaltó.

Como se recuerda, con 8 votos a favor y 18 en contra, la Comisión Permanente decidió que Hinostroza no sea incluido como miembro de la mencionada banda.

Sin embargo, en dicha votación, los parlamentarios aprobaron por unanimidad las acusaciones contra el suspendido juez por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.