Lescano sugiere a la Comisión de Fiscalización que no insista en pedir declaraciones de Humala y Heredia

Yonhy Lescano, miembro de la Comisión de Fiscalización, sugiere a dicho grupo que deje de insistir en pedir las declaraciones del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. “Hay que dejar constancia nomás, no hay que hacer mucho problema”, dijo.

El parlamentario critica que se siga pidiendo que la ex pareja presidencial los reciba cuando estos “ya han dicho que van a guardar silencio, ¿para qué van a seguir insistiendo?”.

“Para el lunes se ha programado ir a Santa Mónica, pero por gusto van, porque la señora (Heredia) ya dijo que no va declarar, no los va recibir”, dijo a Perú21.

No obstante, señaló que Humala y Heredia sí deberían colaborar y prestar su declaración, pero que sería “absurdo” seguir pidiendo que los reciban si ya se han negado. “No podemos agarrarlos y amarrarlos para que declaren”, aseveró.