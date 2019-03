Lescano dice que informe que recomienda su suspensión "tiene imprecisiones y vacíos"

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) consideró que el informe aprobado por la Comisión de Ética Parlamentaria, que plantea su suspensión por 120 días sin goce de haber, "es absolutamente mentiroso, lleno de imprecisiones y vicios".

En declaraciones a la prensa luego de conocerse la aprobación del informe, que ahora deberá ser debatido en el Pleno del Congreso, Lescano calificó el proceso llevado en la Comisión de Ética como "una patraña".

"Es un informe absolutamente mentiroso, muy mentiroso, lleno de imprecisiones y de vicios. No me han dejado defenderme, no me han dado los informes a tiempo, han hecho sesiones clandestinas, han dado valor a mensajes mutilados entregados a la prensa. Bueno, estamos en épocas de Fujimori y Montesinos donde hacían este tipo de cosas", expresó.

Asimismo, el parlamentario señaló que los chats fueron manipulados, editados y recortados para perjudicarlo, y aseguró que la periodista que lo denunció por acoso sexual no pudo precisar la fecha exacta.

"La denunciante no ha precisado el día del chat, es un montaje y no hay fecha. Han manipulado, han recortado el chat y lo han editado para denunciarme, por eso no le ponen ni la fecha ni el contenido; esto es una patraña", remarcó.

Lescano también afirmó que los policías que pertenecen a su seguridad personal han declarado que muchas veces se han quedado más de las 12 de la noche. "¿Por qué no han puesto eso en el informe? O sea que los dos policías están mintiendo", aseveró.

Como se recuerda, la Comisión de Ética del Congreso aprobó esta mañana, por unanimidad, el informe que recomienda suspender por 120 días a Yonhy Lescano , sobre quien pesa una denuncia de acoso sexual por parte de una periodista.