Perú21.TV conversó con el líder opositor del dictatorial régimen de Nicolás Maduro, Leopoldo López. El activista llegó a Lima acompañado de su esposa, Lilian Tintori, desde España, para asistir al conversatorio Amenazas a las Democracias en el Country Club.

¿Qué sucede cuando la ideología marxista leninista llega al poder?, ¿qué ocurre con el sistema político?

Lo primero que empieza a suceder, desde la experiencia en Venezuela, es que se socavan los pilares de la democracia. El Estado de derecho comienza a ceder, se inicia la captura del sistema judicial, y luego se van cercenando una a una las libertades. La libertad de expresión, de congregación, la libertad al derecho político, a la huelga. Una a una, las libertades se van asfixiando, se van cerrando.

¿Y las libertades económicas?

En lo económico, se pone a funcionar una estrategia de control desde el Estado. De diezmar la propiedad privada y dar lugar a las expropiaciones. Al final, es un modelo que busca quitar el control y los derechos a la sociedad. Y que el Estado controle todo. En el caso de Venezuela es peor, porque el Estado lo que controla es su maquinaria de represión, pero el resto del país está a la deriva: el sistema de salud, de abastecimiento están a la deriva. La educación está colapsada y hoy lamentablemente vivimos el resultado de un sistema que, bajo un manto que se llamó el socialismo del siglo XXI, es un país destruido que ha expulsado ya a siete millones de venezolanos, y de esa cantidad, más de un millón está en el Perú.

¿Qué derechos civiles se anulan?

Mira, todos, yo te puedo hablar de mi experiencia personal. En 2008 yo era alcalde de Caracas y me había presentado para ser el alcalde metropolitano. Teníamos mucho apoyo, íbamos a ganar esas elecciones y a mí se me quitó la posibilidad de salir electo. Me inhabilitaron y eso impidió que me pudiera presentar a las elecciones. Les quitó el derecho a los ciudadanos de poder votar por quien querían. Y a mí me quitó el derecho de poder presentarme para una elección. Y eso es solo un ejemplo que viví en carne propia. Luego llevé el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después de tres años ganamos el caso. Como este, hay muchos ejemplos. Te podría dar el testimonio de un sindicalista o de gente empresaria que les quitaron su empresa, o su pequeño comercio. O gente como tú, periodistas, que terminaron presos por dar su opinión. Y los casos se repiten una y otra vez, y al final tienes una sociedad donde no le queda ningún espacio para poder ejercer la libertad de reclamar.

Si el fin entonces es perennizarse en el poder, ¿para qué hacen elecciones?

En el caso venezolano, se utilizó las formas de la democracia para socavarla y destruirla. Se hicieron las elecciones para mantener una apariencia, un espejismo permanente de democracia. Y eso le funcionó hasta el momento en que era evidente que iban a perder.

Usted dice que también suprimen el derecho a la huelga. ¿Cómo lo hicieron?

Primero, allí se destruyó el derecho constitucional para la asociación sindical y gremial y eso se sustituyó por unos mecanismos patronales en el que era el Estado quien decidía quiénes eran los trabajadores que iban a representar la estructura sindical. Eso, por supuesto, le quita la legitimidad a lo que es un sistema de representación sindical. Y luego, se prohibieron las huelgas, se prohibieron las manifestaciones y se fue eliminando no solo el derecho a la articulación y congregación sindical sino también el derecho a la protesta.

¿Cómo mantuvieron esta represión?

No solo lo hicieron con la represión de las Fuerzas Armadas. Hicieron algo mucho más peligroso que también veo que podría manifestarse en el Perú, como son los grupos armados por la dictadura. En el caso venezolano, al principio se llamaron los ‘Círculos bolivarianos’ luego ‘Los colectivos’. Son grupos armados que, bajo el manto de la impunidad de la dictadura, salen a ejercer presión y represión a quienes opinan distinto.

¿Cómo queda la economía?

La economía venezolana está destruida. En los últimos ocho años, ha tenido una contracción del 80%. Hoy la economía tiene el tamaño de la economía de Guatemala o El Salvador. Es el 20% de lo que era hace apenas ocho años, esto significa una destrucción masiva de empleo y de bienestar. Y de todo lo que puede ser oportunidad para los venezolanos. Por eso tanto venezolano ha salido de nuestra frontera. Personas comiendo de la basura, muriéndose de hambre, pidiendo medicina básica. Madres que dan a luz y ponen a sus recién nacidos en cajas de cartón. Niños enterrando a niños. Las imágenes son muy crudas.

¿Cómo coaccionan a los medios de comunicación?

Ha habido una manipulación en Venezuela, se dio por enfrentar a las personas que apoyaban a Chávez con los medios de comunicación. Llegó un punto en que los periodistas salían con cascos y chalecos, como si estuvieran preparados para la guerra y no porque hubiese una, sino porque estaban sometidos a los ataques de personas afectas a la dictadura. El mensaje final a todos los ciudadanos es que cuiden la democracia, que tengan conciencia del privilegio que significa poder votar y sabiendo que Venezuela es un ejemplo de lo que puede suceder con el Perú si aquí se impone el socialismo del siglo XXI.

VIDEO RECOMENDADO:

Hernán Condori 'Cachuca'