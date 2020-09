El pasado del militar y ex presidente Ollanta Humala parece no dejarlo en paz. Leonardo Soria García, ex sargento segundo del Ejército Peruano que estuvo bajo el mando de Humala en la base contrasubversiva de Madre Mía, en San Martín, ratificó a Perú21 que el entonces capitán ‘Carlos’ ordenaba ejecuciones extrajudiciales en el año 1992.

En diálogo con este diario, Soria manifestó que se "ratifica" en su testimonio que fue difundido, el domingo 7 de mayo en el programa Cuarto poder. Sin embargo, explicó que, a pesar de que en un inicio estaba dispuesto a colaborar con la investigación, ahora ha decidido mantenerse al margen porque no tiene el respaldo de los otros ex soldados que tenían la intención de denunciar los hechos.

"Me ratifico en mi testimonio, pero ya ahí nomás lo dejamos. Por gusto (voy continuar con denuncias). No tengo respaldo de los otros (ex soldados). Me han dejado solo. No quiero problemas", sostuvo.

Consultado si es que había recibido algún tipo de amenaza o dinero a cambio de no seguir con la denuncia, Leonardo Soria aseguró que su silencio no se debía a un factor económico de parte del entorno del ex presidente del Partido Nacionalista Peruano. Agregó que tampoco ha recibido ningún tipo de amedrentamiento. "No me han ofrecido dinero. No se trata de eso. Tampoco tengo miedo. Solo quiero dejarlo ahí. Yo sigo por acá (Huánuco)", indicó.

Los audios del terror Los audios de Soria fueron entregados a la Fiscalía por el ex dirigente nacionalista y ex candidato al Parlamento Jorge Paredes Terry, luego de una conversación que tuvo con él y en la que también participó otro ex soldado que se identificó como 'Sebastián'.

Paredes Terry grabó los diálogos en los que ellos narran los hechos violentos que se perpetraban en la base militar de Madre Mía, en San Martín.

"El ganadero estaba buscando a su hijo, pero ya estaba desaparecido, ya lo habíamos sumergido, río abajo. La responsabilidad fue de Ollanta (…) el muchacho era terruco, eran las cinco de la mañana, llegamos y uno entra a su casa y el otro por querer arma me sigue y Ollanta le ve pasar y dispara", señala Soria, quien dice que otros soldados pueden corroborar su versión.

En otro audio se escucha que en el año 2011 Soria se reunió con Ollanta Humala, quien llegó a Huánuco en gira proselitista, y le prometió ayudarlos si no hablaban sobre lo que ocurrió en Madre Mía.

En otra grabación se escucha a Soria decir que participó en dos operativos realizados en Alto Pendero y valle del Monzón, en los que se asesinaron y desaparecieron a tres personas. Precisó que el "capitán Carlos" fue quien decidió los crímenes.

"En Alto Pendero nos enviaron en un helicóptero con una persona, a la cual desaparecimos… Lo ejecutamos", dijo.

"¿Quien daba la orden", se le pregunta.

"La orden (la dio) el capitán Carlos, (ahora) es el señor *Ollanta Humala*". Agregó que podría ubicar el lugar donde fueron enterrados los cadáveres que fueron asesinados.

Los audios fueron entregados a la Fiscalía para Delitos de Terrorismo y Violación de Derechos Humanos por el ex dirigente nacionalista y ex candidato al Parlamento Jorge Paredes Terry, luego de que el ex soldado se los entregara.

El ex nacionalista Paredes Terry explicó a este diario que los ex soldados, luego de brindar sus declaraciones, tenían temor y, por ello, ahora preferían ser discretos. "Los ex combatientes creen que el entorno de Humala podría tomar represalias contra ellos. Soria no tiene resguardo policial", indicó.

Factor medio

Pero recalcó que en cualquier momento Soria será llamado a la Fiscalía para que dé su declaración debido a que los audios ya están en manos de la fiscal Edith Chamorro, a cargo del caso Madre Mía.

Hace unos días, el soldado Adolfo Becker Silva, alias 'Cachorro', al ser consultado por Perú21 si tenía conocimiento de otros ex soldados que quieran hacer su denuncia, respondió: "La verdad se mueren de miedo".

Efectivamente, Perú21 se reunió con un ex combatiente que ratificó las versiones de Soria, Becker y Werner Melgarejo, alias 'Águila', quienes manifestaron que los asesinatos que se produjeron a manos de militares de la base contrasubversiva en Madre Mía.

Una fuente de Perú21 en Tingo María vinculada a este caso informó que Soria y otros ex soldados vinculados a este caso se reunieron hace unos días en la zona denominada Héroe del Cenepa con militares de alto rango y personas vinculadas a Humala para 'arreglar' este problema.

"Todo indica que ya han recibido un dinero, porque si cae Humala, no cae solo. La lista es larga e implica también a algunos militares", sostuvo. Madre Mía parece de nunca acabar.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y DD.HH., a cargo de Edith Chamorro, indagará a los que resulten responsables de las torturas, desapariciones y presuntos asesinatos en Madre Mía en la década de 1990.

Perú21 intentó comunicarse con Julio Espinoza, abogado de Humala, pero no tuvimos respuesta.

Sin embargo, Espinoza en diversas ocasiones ha manifestado que Ollanta Humala está dispuesto a colaborar con la investigación del caso Madre Mía.

