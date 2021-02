“Nosotros no estamos para agradar ni complacer a los señores congresistas. Cumplimos nuestro trabajo por mandato constitucional y no respondemos por nuestras opiniones ni votos en el ejercicio de la función”.

Eso fue lo que respondió la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuando ayer Perú21 le preguntó por las amenazas del vocero de la bancada de Podemos Perú, Arón Espinoza, quien, en la víspera, puso sobre la mesa la posibilidad de denunciar constitucional mente al pleno del TC por resolver, por unanimidad, dejar sin efecto la ley que ordenaba la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ledesma subrayó que los tribunos tienen el encargo consagrado en la Carta Magna de realizar el control constitucional de las normas.

“No hay acá funcionarios ni zonas ajenas de control donde yo puedo hacer lo que quiero. (...) Vivimos en un estado constitucional, todas las competencias y atribuciones están tasadas en la Constitución y cuando alguien cuestiona que no es correcto ese ejercicio, ahí está el TC para dirimir si lo es o no”, acotó.

Recordó que, de acuerdo al artículo 93º, los magistrados no responden por sus votos ni opiniones en el ejercicio de sus funciones. “Es la garantía que la Constitución ha preservado para blindar a los magistrados y que hagan su trabajo con la mayor libertad. Si no existiera esa prerrogativa nuestro cargo y futuro estaría en función de agradar o no al Congreso y eso es lo que nunca hemos hecho. Definitivamente nada va a hacer cambiar nuestra posición de trabajar profesionalmente y de manera independiente. Las amenazas, pues serán para otro contexto, nosotros trabajamos haciendo nuestra labor”, puntualizó.

“NO POLITICEMOS”

El presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Luis Valdez, por su parte, tomó distancia de las declaraciones del portavoz de Podemos y descartó que su bloque APP se vaya a sumar a esa postura.

“Nos guste o no tenemos que respetar los fallos del TC. Los procedimientos para cuestionar las sentencias del tribunal tienen un conducto regular, no politicemos; es un ente autónomo y aquí como en todo el mundo es el competente para interpretar la Constitución”, indicó.

SABÍA QUE

Ledesma desvirtuó que el TC haya resuelto con inusitada celeridad la demanda contra la ley de la ONP.

“ Cuando las cosas son tan claras no requieren mayores situaciones complejas, se resuelven. ¿Decir dos más dos es cuatro requiere elucubración tan compleja? ”, replicó.

”, replicó. “El artículo 79º de la Constitución prohíbe el gasto, el 12º dice que son intangibles los fondos de los pensionistas, el 118º que la hacienda pública la maneja el Ejecutivo.... Esa ley (de la ONP) definitivamente no podía pasar el control de constitucionalidad”, remarcó.

