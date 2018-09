El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, comunicó el pasado martes que derivó seis casos a su cargo, relacionados a los audios de la vergüenza, al fiscal supremo Pablo Sánchez. Entre ellos está la investigación que implica al legislador fujimorista Héctor Becerril.

Ayer, no obstante, Perú21 conoció que Sánchez le había devuelto a Chávarry, entre otras, la carpeta sobre Becerril el 6 de setiembre, alegando que el titular del Ministerio Público no había sustentado los motivos para remitirle ese expediente. El legislador de Fuerza Popular tiene un proceso abierto por, presuntamente, haber intentado presionar al ex consejero Baltazar Morales para que vote por Julio Gutiérrez como presidente del desactivado CNM.

El problema con este peloteo es que la indagación no avanza. Precisamente, el procurador anticorrupción, Amado Enco, cuestionó hace dos días que la Fiscalía sigue sin darle trámite a la denuncia que, en julio pasado, interpuso contra el parlamentario.

Fuentes fiscales indicaron a este diario que el estado “oficial” de esos procesos está en manos de Sánchez.

Además de la de Becerril, Pablo Sánchez devolvió cuatro carpetas a Pedro Chávarry que comprenden al suspendido juez supremo César Hinostroza, al magistrado Martín Hurtado y los cuatro ex consejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.

Los argumentos del fiscal supremo para derivarlos consisten en que Chávarry no se ha excusado debidamente y no ha sustentado de manera clara los motivos por los que se aparta de las indagaciones.