El expresidente Alejandro Toledo presentó un nuevo argumento ante la Corte de California (EE.UU.) para no ser extraditado. Yván Montoya, extitular de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, analiza la situación.









¿Qué pasará una vez que Alejandro Toledo pise suelo peruano?

Llegará al aeropuerto Jorge Chávez. Una vez que el avión aterrice será conducido al órgano judicial que lo requiera, en ese momento, el juez le tomará sus declaraciones. Hasta donde sabemos, se está construyendo un ambiente en el penal Barbadillo donde se encuentran Pedro Castillo y Alberto Fujimori. En el caso de las audiencias, Toledo tendrá que concurrir, evidentemente, y si no lo hace, su abogado lo tiene que hacer. La idea es que no se quiebren las audiencias por algún tipo de estrategia.





¿El expresidente podría recurrir a declararse enfermo para evitar que lo extraditen?

Todo en la justicia se tendría que argumentar, pero él ya ha argumentado algo similar y se le desestimó el pedido. Toledo se está resistiendo a ser entregado a las autoridades peruanas. Toledo podría presentar más acciones legales, pero esto ya no detiene el proceso judicial. En estos momentos, él tiene grilletes, orden de arraigo y está con pedido de detención.





Toledo dice que no puede ser extraditado por la inestabilidad política y las protestas en el país.

Me imaginaba algo así, pero, no hay nada que cuestione al sistema judicial ni su independencia. Desde esa perspectiva, el departamento de EE.UU. sabe lo que viene ocurriendo en el Perú, y aún así, ha tenido este pronunciamiento sobre Toledo. El gobierno norteamericano considera que el sistema judicial del Perú sigue siendo confiable. Entonces, si se ha dado ese mensaje, me parece que este argumento (de la inestabilidad política) no será recibido para que se cambie de opinión. El Perú está en perfectas condiciones para seguir juzgando a Toledo con independencia e imparcialidad.