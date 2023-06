Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, apunta que la ley que introduce cambios a Ley de Colaboración Eficaz aprobada por el Congreso afecta gravemente la lucha contra la corrupción y que casos emblemáticos como El Club de la Construcción y el Gasoducto Sur se afectarían gravemente.





¿Qué opina de la nueva ley sobre la Colaboración Eficaz?

La ley que se ha aprobado en el Congreso la semana pasada, en la que se establece un plazo rígido para el acuerdo de los colaboradores eficaces, lo que hace es afectarlos de manera neurálgica, porque son procesos complejos que no solo se acaban con el dicho del colaborador, sino que esos dichos tienen que ser corroborados, y esa corroboración puede tomar más de los 8 meses que establece la norma.









Un ejemplo…

En muchos de los casos de la investigación Lava Jato, por ejemplo, hay información que se encuentra en otros países y que tiene que ser solicitada a través de la cooperación internacional. Los pedidos para la cooperación internacional pueden durar entre 6 meses y un año, y ahí ya se está superando el plazo que establece la norma. Lo conveniente sería que duren menos los pedidos de cooperación internacional, pero la realidad es otra. La legislación tiene que obedecer a la realidad de cada país, y en nuestro país los procesos de colaboración toman tiempo porque son procesos complejos. Recordemos que este mecanismo está creado para desarticular organizaciones criminales y la información que se brinda es voluminosa y tiene que ser comprobada.





¿Cuántos casos se caerían si es que esta nueva ley empieza a funcionar?

Son aproximadamente 54 procesos especiales en los que impactaría directamente con esta norma. Como la norma establece que la vigencia es inmediata, entonces son 54 procesos que están en trámite y a ellos se les aplicaría esta norma de manera inmediata. Eso complica profundamente esos casos porque se está recopilando información y se está tratando de corroborar los dichos de los colaboradores. Si el proceso ya lleva 4 o 5 meses, solo le quedaría 3 meses para que se cumpla el plazo. Hay una incoherencia.





¿Esos 54 procesos especiales a qué casos pertenecen?

Son de casos vinculados a Lava Jato y en proyectos importantes como el de Línea Amarilla, Gasoducto, El Club de la Construcción, en los que tenemos colaboraciones en marcha. El plazo para esos casos se aplicaría de manera directa.





¿Qué otro punto se le criticaría a la norma?

Lo otro que la ley no contempla y que es sumamente importante es que tampoco hace diferencia entre colaboraciones de personas naturales y colaboraciones de personas jurídicas. No es lo mismo cuando una empresa entrega información que cuando una persona lo hace, básicamente por el volumen de la información. Desde que no se hace esa diferencia, no se entiende de manera correcta qué es un proceso de colaboración eficaz. Realmente es un ataque importante a la lucha contra la corrupción.





