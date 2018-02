Lava Jato: Yehude Simon cayó en contradicciones sobre reunión con PPK

Esta tarde, la comisión Lava Jato recibió al ex gobernador de Lambayeque Yehude Simon para conocer más detalles sobre su papel en el proyecto hídrico Olmos, que fue adjudicado a Odebrecht —a través de sus filiales Trasvase Olmos y H2Olmos—, constructora que ha reconocido haber pagado coimas a funcionarios públicos a cambio de obras.

Simon indicó que al inicio de su mandato regional (2003-2008), con el fin de impulsar el proyecto Olmos, se reunió con el entonces presidente Alejandro Toledo para recordarle que se había comprometido con Lambayaque a que la referida obra se haga realidad.

"Le recordé a Toledo que había firmado un compromiso, porque al inicio él decía que no era rentable", expresó Simon. Agregó que también conversó con el ex ministro de Economía Jaime Quijandría y con el ahora mandatario Pedro Pablo Kuczynski, ya que "su voz era fundamental en el proyecto".

Es en este punto en que Simon entró en una serie de contradicciones sobre las fechas de las reuniones.

"Conversamos con el hoy presidente en agosto-setiembre de 2003, cuando Quijandría era ministro. Creo que era asesor del gobierno en estos temas. Fui a una oficina donde trabajaba PPK y funcionaba el ministerio de Economía", señaló Simon.

Inmediatamente, los legisladores le cuestionaron dicha información, pues en 2003 Kuczynski no era funcionario público. El ahora mandatario asume como titular de Economía recién en febrero de 2004 como sucesor de Quijandría y luego el premiarato en 2005.

"¿En calidad de qué habló con Kuczynski, como particular o como funcionario?", le preguntó Mauricio Mulder (Aprar). Además, el congresista recordó que el jefe de Estado reconoció haber asesorado a H2Olmos, a través de First Capital, la empresa de su amigo y ex socio Gerardo Sepúlveda.

Simon apeló a que han pasado varios años y no recordaba con exactitud las fechas. "Se conversó con Toledo y al día siguiente nos reunimos con Quijandría, no sé si después conversé con Kuczynski siendo él primer ministro", anotó.

Momentos después, el ex gobernador se reafirmó que conversó con Kuczynski bajo su calidad de premier y aseveró que este dio el visto bueno para que el proyecto Olmos siga adelante.

Por otro lado, Simon criticó Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al asegurar que "terminaba siendo una traba para las inversiones". El proyecto. El 22 de agosto de 2003, el Ministerio de Economía publicó el Decreto Supremo Nº 118-2003-EF que exoneró al proyecto Olmos del control del SNIP.