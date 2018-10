El Pleno del Congreso debatirá esta mañana para levantar la reserva del informe final de la Comisión Lava Jato, que preside la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular).

La sesión del Pleno está programada para las 9:00 horas, y en esta se hará oficial la decisión de desclasificación de información con el voto de las diversas bancadas.

Asimismo, el miércoles, Rosa Bartra sustentará el documento y expondrá sus conclusiones ante la Representación Nacional, en una nueva sesión del Pleno.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó levantar este lunes la reserva del informe Lava Jato luego que el fiscal José Domingo Pérez denunciara una presunta filtración de documentos de esa comisión, encontrados en la casa de Vicente Silva Checa, vinculado a Fuerza Popular e investigado por el presunto delito de lavado de activos.

Es preciso señalar que este lunes, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, desmintió de forma tajante que el ex presidente Alan García no se encuentre incluido en el informe final de su investigación.

"Eso no es verdad, es mentira, esperen que se vea el informe final. Los congresistas (quienes integran ese grupo de trabajo), cada uno responderá por su voto (...)", replicó ayer ante la pregunta de por qué el ex mandatario, Alan García, no se encuentra incluido en el informe final del caso Lava Jato.