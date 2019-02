Lava Jato: Todo listo para que colaboradores hablen sobre sobornos a peruanos

El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc suscribieron un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht en el Consulado General del Perú en Sao Paulo, Brasil.

El objetivo de la delegación peruana es obtener información y documentación de los colaboradores eficaces sobre los sobornos que habrían recibido altos funcionarios peruanos de parte del Departamento de División de Operaciones Estructuradas, conocida como la caja de sobornos, a cambio de obras, así como el financiamiento de campañas electorales en los últimos 15 años.

En representación de Perú estuvieron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y por la Procuraduría ad hoc, Jorge Ramírez y Silvana Carrión.

El acuerdo consta de 1,056 páginas y fue firmado por 12 personas. Entre ellos los colaboradores eficaces Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht en el Perú; Carlos Nostre, ex director de la constructora; y el ex ejecutivo Renato Ribeiro, así como Ricardo Weyll y tres abogados más de la constructora brasileña.

A cambio de la información obtenida, la Fiscalía peruana no perseguirá a los funcionarios de Odebrecht que otorguen información relevante, además de otros beneficios.

“La firma del acuerdo de colaboración ayudará para tener nuevas líneas de investigación si existiera más información que implique a funcionarios peruanos”, afirmó en conferencia el jefe del equipo Lava Jato, Rafael Vela.

Advirtió que si la constructora no cumpliese con todo lo pactado, perderá todos los beneficios.

SUMAS Y RESTAS



El procurador Ramírez sostuvo que si Odebrecht quiere participar en próximas licitaciones públicas, deberá pagar este año S/450 millones que adeuda en calidad de tributos.

Este monto es independiente de los S/610 millones que deberá abonar como reparación civil por las obras Metro 1 de Lima, Interoceánica Norte, Costa Verde tramo Callao y la Vía Evitamiento de Cusco.

Ese monto se pagará en 15 años e incluirá un interés legal de S/150 millones adicionales; es decir, Odebrecht pagaría en total S/760 millones.

La defensa del Estado agregó que el acuerdo con Odebrecht “va a tener un efecto dominó con las demás empresas”.

EN EL PODER JUDICIAL



La firma del acuerdo en Brasil tendrá que ser sustentada ante el Poder Judicial de Perú, el cual deberá aprobar o desestimar, según lo señala la Ley de Colaboración Eficaz.

Este procedimiento se realizará en marzo y se haría ante María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

A través de un comunicado, Odebrecht indicó que el Perú es el octavo país con el que arriba a un acuerdo.

TENGA EN CUENTA



- El equipo Lava Jato de la Fiscalía iniciará los interrogatorios en Curitiba, Brasil, este lunes con los ex vinculados de Odebrecht Marcos de Queiroz Grillo, José Vieira Spinola y Luis de Castro Santos. El 19 tendrá la palabra Sergio Nogueira Panicali, mientras que el 20 lo hará Igor Braga Vasconcelos.



- El 21 deberán hablar Luiz da Rocha Soares y Raymundo Trindade Serra.

Jorge Barata brindará su testimonio el 12, 13 y 14 de marzo próximo.