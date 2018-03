La presidenta de la comisión Lava Jato del Congreso de la República , Rosa Bartra (Fuerza Popular), informó a Perú21 que “unas 50 personas” más pasarán a calidad de investigadas en la próxima sesión de su grupo de trabajo.

“Se trata de un número importante. Es una lista que se actualiza constantemente. No puedo precisar nombres, pero se trata de implicados en algunas de las 12 líneas de investigación (H2Olmos, Interoceánica, Metro 1 de Lima, entre otros que estamos indagando”, manifestó.

Fuentes del diario en el Parlamento revelaron que en la lista de personas a las que se les cambiará su condición de testigos a investigados figuran el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y su socio chileno Gerardo Sepúlveda, entre otros.

Bartra indicó que se encuentran analizando el testimonio que brindó Kuczynski a su grupo de trabajo el pasado 16 de marzo en Palacio.

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la comisión Lava Jato, el ex mandatario debe aclarar la clase de negocios que tuvo su empresa Westfield Capital con la constructora brasileña Odebrecht .

Agregó que PPK tendrá que esclarecer cómo First Capital, vinculada a él, contrató con la empresa brasileña.

Según información proporcionada por Odebrecht al Congreso, cuando Kuczynski fue ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), su compañía realizó asesorías a la firma brasileña, por las que cobró, al menos, US$782 mil.

De acuerdo con las pesquisas, el empresario contrató los servicios de la compañía de PPK, entre 2004 y 2007, en siete ocasiones para que lo asesore en los proyectos públicos de Olmos y la carretera Interoceánica Sur.

Eso no es todo, Sepúlveda también debe responder sobre las relaciones que tuvo Kuczynski con First Capital, consultora que contrató con Odebrecht entre 2010 y 2013 y que facturó por ello más de US$4 millones.

En ese periodo, como lo confirmó el propio ex jefe de Estado, trabajando para First Capital asesoró a H2Olmos, firma constituida por la constructora brasileña.

CARTA DE BARATA A PPK

Durante el allanamiento fiscal a las viviendas de Kuczynski, ubicadas en Cieneguilla y San Isidro, el equipo especial del caso Lavado de Activos, que preside Hamilton Castro, encontró material vinculado a las empresas del ex mandatario.

Según el diario La República, se halló una carta que le envió Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, al líder de Peruanos por el Kambio. En ella revelaría que existió un vínculo entre ambos con relación al proyecto de la carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, proyecto que le fue adjudicado a Odebrecht a cambio de un soborno de 20 millones de dólares para el ex presidente Alejandro Toledo.

TENGA EN CUENTA

-La presidenta de la comisión Lava Jato del Congreso dijo que citará, próximamente, al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a su grupo de trabajo para que pueda informar sobre algunos avances de la pesquisa del citado caso.

-Hasta el momento, el citado grupo de trabajo investiga a más de 110 personas. Entre ellas figuran el ex presidente Ollanta Humala, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes, entre otros.