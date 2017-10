Lava Jato: Keiko Fujimori niega haber recibido dinero de Marcelo Odebrecht

Actualización | 11:04 a.m.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP), inició su participación en la Comisión Lava Jato señalando su disposición a colaborar con las investigaciones.

Aseguró que recibe un sueldo de 12,500 soles mensuales y que su esposo es un "empresario exitoso" que tiene una remuneración de 20,000 soles anuales aproximadamente.

Negó que conociera al empresario Marcelo Odebrecht ante la pregunta del congresista Víctor Andrés García Belaunde, y señaló que ni ella ni su partido ha recibido jamás dinero de Marcelo Odebrecht y que tampoco ha recibido la visita del empresario.

La lideresa de FP manifestó que no conoce al ex presidente Lula da Silva ni a Dilma Rousseff, y aseguró que no recibió aportes de ninguna empresa brasileña como OAS, Camargo y Correa, entre otras involucradas en el escándalo Lava Jato. Esto mismo, explicó, aplica para su partido.

Para confirmar esta información, la ex candidata presidencial presentó unos documentos ante la Comisión Lava Jato con todos los aportes recibidos.

Durante su presentación, Fujimori aseguró que nunca ha tenido una reunión privada con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú. Además, indicó que no es de su conocimiento si algún miembro de au partido lo hizo. "Nunca he tenido una reunión privada con el señor Barata", dijo.



También manifestó que en el informe financiero de su partido está declarado quienes han hecho los aportes y que se "puede ver que no están las empresas brasileñas". Además, indicó que se podía hacer a través de un asesor de publicidad, pero que no fue su caso "como sí lo hizo el señor (Ollanta) Humala con (Luis) Favre".

Lamentó que su partido sea investigado por realizar cócteles, pues señaló que otros partidos también realizaron eventos. Incluso, recordó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski también realizó este tipo de evento.

Aunque expresó que "estaba en su derecho de hacerlo". Esto generó que el congresista oficialista Gino Costa le diga que a ellos "a nosotros no nos fue tan bien" en ese evento, lo que causó algunas sonrisas entre los presentes.

Nota original | 9:44 a.m.

Keiko Fujimori llegó la mañana de este jueves, minutos antes de las 9:30 a.m., a la sede del Congreso para asistir a la Comisión Lava Jato y responder por las anotaciones en las que Marcelo Odebrecht escribió su nombre.

‘Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’ es una de las frases que se lee en la documentación que fue incautada por la Policía de Brasil tras intervenir el celular del ex empresario, condenado a 19 años de prisión en su país por corrupción, y que fue difundida en junio pasado por IDL-Reporteros.

La lideresa de Fuerza Popular, que llegó acompañada del congresista Miguel Torres, será interrogada por el grupo que preside Rosa Bartra por sus supuestos vínculos con el caso Odebrecht, pese a que ha negado en reiteradas ocasiones haber recibido algún aporte de la constructora brasileña.

En diálogo con Perú21, Bartra explicó que los legisladores que integran la Comisión Lava Jato no podrán hacer consultas por el caso de financiamiento de campaña a través de cocteles “porque no es un tema relacionado a la competencia del grupo de trabajo”.