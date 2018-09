Lava Jato: García Belaunde cuestiona que no aparezca Alan García en el informe

Después de un año y medio, la comisión Lava Jato concluyó su labor. Al promediar la 1:30 p.m., la presidenta del grupo, Rosa Bartra, se dirigió a Oficialía Mayor para entregar las 1,200 hojas que contiene el documento. La Mesa Directiva del Congreso deberá definir cuándo pone a debate el texto.

Las conclusiones del informe aún no se conocen, pero Bartra adelantó que una de ellas refiere que “los sobrecostos por parte de las empresas brasileñas que han ejecutado las obras, ya sea por adendas, incrementos, nuevos contratos o cancelaciones, superan largamente los US$3,000 millones”.

Al ser consultada sobre la no inclusión del ex presidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, evadió la interrogante y sostuvo que en su grupo de trabajo han sido “prudentes y responsables con mantener la reserva”.

CUESTIONA EXCLUSIÓN

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, quien integró la comisión, preguntó: “¿Por qué librar al ex presidente García si hay indicios?”.

En diálogo con Perú21, dijo que apoyó el informe final porque está “satisfecho en gran parte”, pero que hizo observaciones a las investigaciones sobre el Metro de Lima y Olmos, y, por ello, votó con reserva en ambos casos.

“Se dieron una serie de dispositivos para agilizar los trámites y aumentar los precio.En el caso del Metro se han dado más de US$8 millones en coimas. ¿Quién recibió la plata? Es difícil pensar que Cuba y Luyo fueron los únicos. Es un dinero, además, que no han usado. O sea, ¿se han prostituido, han coimeado para guardar el dinero eternamente en Andorra, un país que no conocen? Ellos han guardado el dinero de los de arriba. Es evidente que el dinero no era suyo, ellos eran un medio de otros personajes”, anotó.