Lava Jato: Fiscalía retoma interrogatorios por Odebrecht y Susana Villarán este lunes

El equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato retomará este lunes los interrogatorios para esclarecer los presuntos aportes irregulares de las empresas Odebrecht y OAS a la campaña del 'No a la revocatoria' de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán .

Hasta el 9 de abril, el equipo encabezado por el fiscal Hamilton Castro tiene programadas las diligencias con María Julia Méndez, ex tesorera de la campaña por el No; Brigido Oriundo, integrante del colectivo Amigos de Lima; Guillermo Loli, integrante del colectivo Amigos de Lima; Jorge Alfredo Machuca Cerdan, supuesto aportante de la campaña de reelección de Villarán.

Según el publicista Valdemir Garreta, este recibió US$3 millones —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS— para asesorar la campaña de la ex funcionaria. Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, indicó que su firma abonó US$3 millones por pedido del ex gerente municipal José Miguel Castro y de la propia Villarán.