Lava Jato: Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez están regresando al Perú

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez están regresando al Perú. Los miembros del equipo especial Lava Jato tomaron un vuelo esta madrugada desde Brasil y deben estar arribando hoy al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

Después de que el ex mandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barta, confirmara ayer el pago de sobornos para la adjudicación del Metro de Lima, el fiscal Pérez debe formular la investigación preparatoria contra el ex secretario presidencial, Luis Nava, el ex directivo de Petroperú, Miguel Atala, y otros involucrados con el desembolso de coimas.

Son siete las personas están detenidas por 10 días de manera preliminar. Entre ellas también se encuentra el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo.

La Fiscalía atribuye a Atala Herrera el delito de lavado de activos por, supuestamente, haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1'312,000 que fueron transferidos por Odebrecht entre 2007 y 2008, durante el gobierno de García (2006-2011).

De acuerdo a la hipótesis de Pérez, ese millonario monto era parte de los más de US$4 millones que, en realidad, habrían tenido como destinatario a Luis Nava.

SIGUE EL INTERROGATORIO

Este jueves, desde la Procuraduría del Estado de Paraná en Curitiba, el equipo especial Lava Jato continuará con el interrogatorio a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú.

Desde las 7:00 a.m., el fiscal Germán Juárez Atoche encabeza el tercer día de interrogatorio a Barata, quien deberá responder las preguntas del equipo especial Lava Jato en la Procuraduría del Estado de Paraná, Curitiba.