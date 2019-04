Lava Jato: Equipo especial continúa con el tercer día de interrogatorio a Jorge Barata

ACTUALIZACIÓN - 7:00 A.M.



Desde las 7:00 a.m., el fiscal Germán Juárez Atoche encabezará el tercer día de interrogatorio a Jorge Barata ex representante de Odebrecht en Perú, quien deberá responder las preguntas del equipo especial Lava Jato en la Procuraduría del Estado de Paraná, Curitiba.

Este jueves, desde la Procuraduría del Estado de Paraná en Curitiba, el equipo especial Lava Jato continuará con el interrogatorio a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú.

De acuerdo a fuentes de Perú21 en Brasil, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, señaló en el interrogatorio que conversar con Luis Nava, ex secretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García, era como hablar con el mismo exmandatario.

“Hablar con Luis Nava era como hablar con el presidente Alan García”, aseveró.

Asimismo, fuentes a este diario trascendieron que Barata indicó que Alan García sabía de las coimas que Odebrecht entregó a Alejandro Toledo; sin embargo no tomó represalias contra él.

El ex representante de Odebrecht en Perú precisó que Joseff Maiman buscó al ex presidente a inicios de sus segundo mandato para contarle sobre los pagos a Toledo.

PAGOS CON CELERIDAD Y EN ENFECTIVO

Según Jorge Barata, Luis Nava, ex secretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García, exigía celeridad en los pagos a Odebrecht.

Además, resaltó que los pagos de la constructora brasileña eran en efectivo.

CHALÁN Y BANDIDO

Fuentes de Perú21 en Curitiba señalaron que Barata explicó por qué le decían 'Chalán' a Luis Nava. El ex titular de Odebrecht en Perú señaló que este apelativo se debía a que Nava "Cuidaba al 'Caballo Loco' (Alan García)".

Por otro lado, Barata se refirió al hijo de Luis Nava, a quien llamaban 'Bandido' porque portaba armas de manera constante.

TOLEDO

Jorge Barata , reveló a la fiscalía peruana que el exmandatario prófugo Alejando Toledo no solo le exigía los pagos que se habían comprometido a dar a cambio de las obras, sino que los sobornos ascendieron a un total de US$31 millones

La empresa brasileña Odebrecht se adjudicó la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur en el gobierno de Alejandro Toledo. Fuentes revelaron a Perú21 que durante su gobierno se le entregó US$4 millones y los US$27 millones restantes se lo dieron a través del empresario israelí Yosef Maiman, quien era el testaferro de Toledo

Tras firmar el contrato, el prófugo Alejandro Toledo le exigía a Jorge Barata que cumpliera con los pagos por la carretera Interoceánica que une Perú con Brasil.

“Jorge, págame carajo, tú tienes que solucionar tus temas y tienes que pagarme”, le reclamaba Toledo, sobre quien pesan dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses dictadas por el Poder Judicial, una por el Caso Odebrecht y otra por el Caso Ecoteva.