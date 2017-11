Lava Jato: Critican renuencia de PPK a colaborar con el Congreso

La pública declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre su disposición a atender las solicitudes de información del Parlamento “dentro de los alcances de nuestra Constitución”, no satisfizo a congresistas de distintos bloques.

El vicepresidente de ese grupo de trabajo, Jorge Castro, cuestionó que el jefe de Estado tenga un trato diferenciado respecto al Legislativo y el Poder Judicial o el Ministerio Público, al que –dijo– acudirá “cuantas veces sea necesario”.

“No sé por qué quiere establecer una diferencia. Ya hay una manifestación de la Comisión de Constitución (sobre su obligación de declarar) pero si quiere desoírla, es su potestad; la población sacará sus propias conclusiones”, apuntó Castro.

En cuanto al respaldo del mandatario a la lucha anticorrupción, comentó a Perú21 que “una cosa es respaldar esa lucha y otra liderarla y demostrar a través de su gobierno que no hay cosas oscuras”.

Por su parte, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, indicó que el jefe de Estado “debe ser claro ante el país”. “Dependerá de él si recibe o no a la comisión Lava Jato, pero es mejor que esclarezca todo de manera personal en lugar de hacerlo a través de un tuit; como presidente de la República, tiene un deber moral”, puntualizó.

SE PERJUDICA

El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, por su parte, lamentó que Kuczynski haya sido “tan enfático en su respaldo a la Fiscalía y al Poder Judicial” y no tenga la misma actitud respecto al Congreso, “cuando todos están empeñados en llegar a la verdad y combatir la corrupción”.

“Sale a la televisión a aclarar supuestas inconductas pero no quiere ir a la comisión. Es una pena, televisión sí, comisión no; creo que hay algo más que no quiere revelar”, anotó, tras advertir que “esa postura no ayuda al mandatario, pues en el informe final se le podría involucrar más”.

DATOS