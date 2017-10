Lava Jato: Congresistas cuestionan carta de PPK enviada a la comisión

La confrontación se agudiza. Pese al “ánimo de colaboración con las investigaciones”, que expresó a través de su carta a la comisión Lava Jato, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue nuevamente blanco de duras críticas de legisladores de distintas tiendas políticas.

Los argumentos presidenciales para deslindar responsabilidad en el más escandaloso caso de corrupción de los últimos tiempos, y su reiterada negativa a dar un testimonio presencial al grupo de trabajo que preside Rosa Bartra no convencieron a los parlamentarios. El vicepresidente de la comisión, Jorge Castro, en declaraciones a Perú21, lamentó que “quien debe personificar la lucha contra la corrupción” dé un mensaje de obstaculización a dicha tarea.

“La cuestión es clara: el presidente no ha respondido ningún cuestionario porque la comisión no le ha hecho una sola pregunta; está en nosotros evaluar si sirve o no. Esto (la carta) simplemente desacreditará la imagen del presidente Kuczynski”, anotó.

Preguntas imaginarias

Víctor Andrés García Belaunde, integrante del grupo congresal, por su parte, ironizó lo ocurrido al comentar que lo que ha hecho el jefe de Estado es “responder a preguntas imaginarias” y añadió que “aún así hay muchas falencias” en sus afirmaciones. “Se lava las manos diciendo que en Proinversión no hacía nada, no asume nada. Este documento lo va a perjudicar más que a beneficiar”, manifestó.

Karina Beteta, también miembro de Lava Jato, por su parte, indicó que le “da lo mismo” la carta enviada por PPK pues –dijo– no hay certeza de que él la haya redactado, mientras que Luz Salgado calificó como un “gravísimo error” el gesto del presidente.

Desde el oficialismo, el vocero parlamentario Juan Sheput defendió a PPK y aseveró que “la presencia física de una persona no garantiza el éxito de una investigación”.

Tras advertir que las invitaciones a otros personajes han sido un “fiasco”, indicó que los congresistas “deberían darse por satisfechos y darle gracias a Dios porque tienen ese documento escrito que les ahorra hacer la transcripción”.

La premier Mercedes Aráoz, en tanto, negó que PPK le haya faltado el respeto a la comisión. Agregó que el grupo puede enviar otro oficio con nuevas preguntas.

Desde Palacio, se dio cuenta del oficio enviado por la comisión a PPK en el que le detalla diez temas sobre los cuales girarían las preguntas, entre ellos su participación como presidente de Proinversión durante la concesión del IIRSA Sur.

¿Exculpa a Toledo?

En el oficio remitido a la comisión Lava Jato, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, resumió su participación en una serie de proyectos y sucesos investigados por ese grupo de trabajo.

En ese contexto, aseguró que durante toda su “trayectoria como funcionario público, así como en la actividad privada, jamás he participado en acto de corrupción alguno”.

Pero el jefe de Estado dijo más al sostener que, como ministro y directivo de Proinversión durante el gobierno de Alejandro Toledo –sobre quien pesan dos órdenes de captura internacional por los casos Ecoteva y Odebrecht–, no tuvo conocimiento “de presuntos actos de corrupción realizados por este (Toledo) ni por los directivos o funcionarios de las instituciones a las que he pertenecido”.

Esta afirmación, aparentemente inocua, pretende ahora ser utilizada por la defensa legal de Toledo. Según fuentes de Perú21, el abogado Roberto Su anexará la carta enviada por Kuczynski a la comisión Lava Jato a un escrito que presentará al juez Richard Concepción Carhuancho con el fin de que la tome en cuenta en el proceso contra su patrocinado.

Sabía que

- En su carta, el presidente Kuczynski deslindó responsabilidad en el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil



- Alegó que si bien fue presidente del Consejo Directivo de Proinversión, durante el gobierno de Toledo, “la dirección de la entidad recaía en el Consejo Directivo” y “los acuerdos eran adoptados en mayoría”.



- Aseguró también no haber tenido ninguna “relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas vinculadas al caso Lava Jato”.