Lava Jato: Congresistas consideran que PPK está creando una estrategia

Los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Karina Beteta, miembros de la Comisión Lava Jato, cuestionaron que el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, haya señalado que se reunirá con los miembros de ese grupo después de las declaraciones de Jorge Barata.

Según indicaron a Perú21, la decisión del jefe de Estado de no asistir al grupo que investiga casos de corrupción sería parte de una estrategia que tendría el mandatario para que el ex representante de Odebrecht en Perú no declare.

"El gobierno está haciendo una serie de maniobras para que Barata no declare o cambie su declaración", afirmó García Belaunde.

El representante de Acción Popular señaló que Pedro Pablo Kuczynski "sabe que lo que puede ser Barata puede ser perjudicial por eso es que actúa de esta manera".

En tanto, Beteta indicó que también se busca "desintegrar bancadas", y consideró que "la posición del mandatario de no asistir a la Comisión Lava Jato demuestra que no tiene voluntad para esclarecer los casos de corrupción".