Cecilia Blume cuestionó que haya pasado a calidad de investigada en comisión Lava Jato "Realmente no tengo idea (por qué la pasaron a investigada). A mí en octubre me invitaron a la comisión, estuve 11 horas y media, respondiendo las preguntas, que después me dijeron que no eran preguntas, sino temas", afirmó.

Cecilia Blume (USI) Cecilia Blume señala que no le han comunicado el por qué será investigada. (USI) USI