El presidente del consejo de ministros, Vicente Zeballos, ha tenido duras palabras contra los bancos encargados de entregar los créditos del plan estatal Reactiva Perú. El premier llegó a señalar en una entrevista que las entidades del sistema financiero no actuaron con la misma buena fe que tuvo el Ejecutivo. Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), responde a las eufóricas declaraciones del número dos del Gobierno de Martín Vizcarra.

El ministro Vicente Zeballos ha ido con ‘la pata en alto’ contra los bancos por el programa Reactiva Perú. ¿A qué cree que se debe?

Es difícil juzgar las intenciones (de Zeballos). Lo cierto es que nosotros trabajamos con el mayor de los compromisos y con la máxima buena fe en todas las actividades, especialmente ahora que estamos en una crisis muy profunda. Es momento de colaborar y unir esfuerzos entre todos.

Dice que ustedes no han actuado de buena fe.

Es una percepción equivocada. Nosotros rechazamos de plano que se cuestione si quiera que la banca no ha actuado de buena fe.

Los bancos cuadran al Premier.

¿Quién puso las reglas del programa Reactiva?

Es un programa diseñado por el Gobierno. Las reglas la ponen ellos. Dentro de eso actuamos los 23 intermediarios que hemos participado en el programa manejando un número importante de créditos en tiempo récord. Son 71,553 operaciones. Se ha trabajado de manera remota con los clientes, con el Gobierno y con todos. El esfuerzo por cumplir con los requisitos ha sido llevado a cabo de la manera más meticulosa posible.

El premier está indignado porque empresas vinculadas a los bancos también han conseguido créditos.

El crédito vinculado es un concepto definido muy técnicamente desde el lado legal. Está en nuestra ley de bancos. Las relaciones entre bancos no permitirían una triangulación. Se supervisa en otro espacio. Dentro del espíritu de transparencia allí está toda la información. Estamos dispuestos a rendir cuentas y a dar las explicaciones que corresponda a quien, con la autoridad suficiente, las solicite. Cada una de las operaciones ha sido evaluada y reexaminada por una institución del Gobierno como la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). Los bancos evalúan la calidad del crédito y del cliente. El propio Gobierno, a través de Cofide, verifica todas las condiciones y emite la garantía. Después se emite el desembolso. Hay suficientes controles.

Pero creo que el premier culpa a los bancos por las críticas a Reactiva. ¿Piensa lo mismo?

No creo que eso sea el caso. Lo que tienes que lograr es que llegue liquidez a la economía de manera rápida y eficiente. El objetivo es proveer de liquidez al sistema completo. Para ese objetivo hay canales como los bancos. El objetivo es que llegue en última instancia a las familias para que ejecuten el gasto. Uno tiene que juzgar el monto, S/ 34 mil millones; se tiene que juzgar la tasa, y la rapidez y la eficiencia con la que ha llegado. Desde ese punto de vista, el programa es completamente exitoso. Las reglas de asignación son muy eficientes. Es un mecanismo que tiene que ver con una subasta completamente transparente. Es un programa exitoso e ingenioso. Las subastas son segmentadas por tramo y esa segmentación la lleva el propio Banco Central. Juzgar por la distribución final es juzgar algo que no estaba contemplado en el diseño marco original. Los costos del programa no están vinculados al riesgo de crédito porque está la garantía, sino al costo operativo de recabar información que te permite garantizar que se cumple con todos los requisitos. Esa información está más disponible en las empresas grandes. Y está mucho menos disponible en las empresas pequeñas. Es mucho más caro hacer una operación pequeña, en términos absolutos, y aún así la parte asignada a la pequeña empresa en número de operaciones representa el 70%. Si algún sesgo habido es precisamente en favor de la micro y pequeña empresa.

El Ejecutivo quiere hacer reajustes al programa. ¿Cuáles deben ser estos?

Depende de la intención de política. Si lo que quieres lograr es que llegue de manera eficiente, tienes que usar todos los canales de manera inteligente. Canales muy minoristas y muy mayoristas. Cuando llegas a una empresa grande, a través de cualquier banco, esta empresa paga una planilla más grande a diferencia de una empresa chica y llega a más familias con más rapidez. Si el objetivo es preservar las cadenas de pago y preservar la liquidez de la economía, podríamos juzgar que el programa ha sido muy exitoso. Si a ese objetivo le queremos sumar uno nuevo como el de la distribución: el tipo de empresas y sector (beneficiado); se puede agregar, pero eso depende de la intención de los que hacen la política económica. Con la mayor buena fe vamos a colaborar por el bien del país y de nuestros clientes.

Empresas sospechosas de actos de corrupción recibieron créditos ¿Los bancos podían evitar que estas accedan a Reactiva?

No existe una base de datos de denuncias o investigaciones por corrupción a empresas. Prevalece el principio de presunción de inocencia. Pero, sí quedan descartadas las empresas con sentencias por actos de corrupción. Todas las operaciones de créditos de todos los bancos pasan por todos los filtros anti-lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera es la que hace una investigación cuando recibe información de los bancos. Lo que un banco ve es la sentencia. La decisión final de otorgar la garantía es del propio Gobierno a través de Cofide.

¿Se reunirán con Zeballos?

En cualquier momento. Nuestro compromiso es permanente con el país. Nos interesa ayudar a que los clientes salgan adelante y que el Gobierno cumpla con sus metas.

TENGA EN CUENTA

-El exministro de Economía Carlos Oliva es director de Cofide. Ayer dijo que “si una empresa se ha beneficiado abusando de Reactiva, se le puede revocar las garantías del Estado”.

-Además, Oliva comentó que se le ha retirado la garantía a un estudio de abogados que accedió a un crédito.

-Resaltó que los créditos permiten que las empresas no cierren, pero que en algunos casos es inevitable que se despida a personas.

-“Sería contraproducente decir, no despidas a nadie, si hacemos esos vamos a tener que financiar por años a las empresas”, dijo Oliva.

VIDEO RECOMENDADO

Juan Astuvilca: Higiene respiratoria contra el COVID-19