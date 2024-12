Las reformas electorales que al Congreso no le dio la gana aprobar

El fin de la legislatura parlamentaria fue, ciertamente, un viernes 13. La mala suerte no fue para nuestros representantes en el hemiciclo; fue para la gran mayoría de peruanos que esperamos sentados que se aprueben importantes reformas electorales para que se apliquen en los comicios presidenciales de 2026, y los cambios nunca llegaron.

MIRA: Investigados por presunto fraude en caso Aelucoop quedan en libertar por nociva norma del Congreso

Dentro de las reformas pendientes existen aquellas que ya no serán aplicables en las siguientes elecciones. Estas, requieren de reformas constitucionales que solo se pudieron concretar con su aprobación en dos legislaturas. La primera debió ser la que acabó el viernes, para que la segunda se dé en marzo, cuando comienza el próximo periodo parlamentario.

Como es sabido, a más tardar el 12 de abril de 2025 la presidenta Dina Boluarte deberá convocar oficialmente a los comicios y comenzará a regir la ley en la que toda norma promulgada posterior a ese anuncio ya no surtirá efecto en las mencionadas elecciones.

En el grupo de cambios que no se realizaron también están aquellos sobre los cuales aún existe cierto margen, pues no requieren cambios constitucionales sino modificaciones a leyes, por lo que, si el Pleno se pone las pilas, al inicio de la siguiente legislatura podría aprobarlo.

¿De qué normas estamos hablando? Las repasamos en esta nota, en Perú21.

LAS QUE NO SERÁN

Una necesaria e indispensable reforma que el Congreso ha dejado de lado es la que pretendía impedir que condenados por delitos gravísimos, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria, asesinato de policías, etcétera, puedan postular a cargos de elección popular por un lapso de 10 años posterior al cumplimiento de su sentencia.

La iniciativa solo alcanzó 65 votos a favor, una cifra por debajo de los 87 votos que requería su aprobación en primera votación, para esperar la segunda en la siguiente legislatura de marzo.

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga declaró a Perú21 que no haber aprobado esta norma es “un contrasentido”.

“Lo que se quería imponer es una restricción razonable. Es como el caso de una persona que ha sido condenada por violación de menores, que cumple su condena y luego pretende ser profesor de un colegio de niñas. Evidentemente eso pone a las niñas en un riesgo potencial porque son delitos recurrentes. Lo mismo pasa con el homicidio, secuestro, sicariato, entonces no se entiende por qué el Congreso se ha negado a regular este acceso. La única explicación es política. Los congresistas anteponen sus beneficios y su conveniencia personal. Eso demuestra que la democracia peruana está enferma”, sostuvo.

El Congreso tampoco llegó a aprobar la reforma que hubiese devuelto la posibilidad de que empresas privadas aporten a campañas de candidatos o partidos políticos a través de aportes bancarizados. Al respecto, el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos dijo a Perú21 que esta norma “era positiva” y buscaba “contrarrestar el ingreso del dinero ilícito en campañas electorales, iba a evitar que los partidos tengan que buscar dinero de fuentes oscuras”.

En este caso, la modificatoria aún podría aprobarse en la siguiente legislatura, pero Villalobos anotó que no solo debe aprobarse sino promulgarse antes del 12 de abril, tomando en cuenta que una vez que el Pleno da luz verde a una norma esta se envía al Ejecutivo, que tiene 15 días de plazo para promulgarla u observarla.

Por su lado, el también especialista en derecho electoral José Naupari Wong mencionó otros cambios a la regulación electoral que no tomó en cuenta el Congreso. El primero de ellos, dijo, está referido a las elecciones primarias.

“Todos los hitos toman como parámetro la fecha de elección de autoridades, pero no están pensando en las elecciones primarias al momento de fijar el plazo para presentar candidaturas, plazo de renuncias, plazo de admisión de trámite de candidaturas, exclusiones y más”, señaló a este diario. Asimismo, dijo que no se ha estipulado cómo será el financiamiento a las campañas de elecciones internas por lo que, por ejemplo, no se conoce si habrá alguna sanción al candidato que ofrezca dádivas.

Mucho por hacer, pero el Congreso ya se fue de vacaciones.

TENGA EN CUENTA

Otro pendiente. Naupari sobre la bicameralidad: “siguen habiendo imprecisiones”. Sostuvo que no se conoce si el reparto de escaños, al que se accede con 5% de votos, se medirá con la modalidad de distrito electoral único o múltiple.

Reelección. En el tapete también quedó la reforma que hubiese devuelto la posibilidad de la reelección de autoridades subnacionales. Todavía podría aprobarse antes de octubre de 2025.

--

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: