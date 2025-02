Las redes sociales: el gran elector en Europa (y el mundo)

En su último artículo para The Atlantic, la historiadora Anne Applebaum se pregunta durante cuánto tiempo más podrán las democracias tener procesos electorales justos. “Vivimos en un mundo en el que algoritmos controlados por oligarcas estadounidenses y chinos eligen los mensajes e imágenes que ven millones de personas; en el que el dinero puede moverse a través de cuentas bancarias secretas con la ayuda de esquemas criptográficos; y en el que este dinero oscuro puede luego impulsar cuentas anónimas en las redes sociales con el objetivo de moldear la opinión pública”, describe la periodista. “En un mundo así, ¿cómo se pueden hacer cumplir las reglas electorales? Si eres Albania, o incluso el Reino Unido, ¿todavía puedes establecer los parámetros de tu debate público? ¿O ahora también te ves obligado a ser Las Vegas?”.

Los ejemplos abundan y las aristas del problema también.

Sin embargo, en su ensayo titulado “Europe’s Elon Musk Problem” (El problema europeo de Elon Musk), Applebaum también reconoce que este no es un problema necesariamente nuevo. Las elecciones siempre han sido el campo de batalla de gente con gran poder de manipulación, desde los magnates de los medios hasta los operadores de la Guerra Fría. Lo que parece nuevo es la escala de vértigo. Ni el tiraje de The Sun podría compararse con la escala en la que se mueven las fake news en las redes sociales. Y, sin embargo, la propia Applebaum explica que el verdadero problema de fondo no es solo el tamaño, sino la ausencia de una ética periodística y empresarial, por no hablar de leyes y procesos judiciales que tengan jurisdicción en la nube. Porque hasta el propio Rupert Murdoch fue obligado a cerrar uno de sus diarios tras un escándalo de chuponeo y coima a funcionarios.

Ante las leyes norteamericanas, en cambio, las plataformas de Internet no tienen la misma responsabilidad legal que los medios tradicionales. Las redes sociales parecen estar por encima y por debajo de la realidad legal. Estadísticamente hablando, no reciben tantas querellas como los medios tradicionales. Ni siquiera reciben la mitad de las críticas a su tratamiento de curaduría noticiosa. Y, sin embargo, se benefician de sus espacios de oportunidad, de sus becas de investigación e incluso de su rol de victimización. Cuando Brasil suspendió el uso de la red social X, por ejemplo, varios salieron a rasgarse las vestiduras, apelando incluso a la libertad de prensa. Viven lo mejor de los dos mundos. Cuando les conviene, se comportan como un medio periodístico. Y, cuando les conviene, son una red social.

Sorprende que Applebaum llame la atención sobre este tema recién ahora. Antes, cuando X tenía fact checkers, la situación no era mejor. Para ejemplo, un botón peruano: los fact checkers de Facebook en este país eran, en el mejor de los casos, periodistas de La República. Y en el peor de los casos, anónimos internautas sin ningún conocimiento mediático o periodístico.

Este debate, además, ha surgido en el marco de la foto de los llamados “tecnoligarcas de Trump”, que como ya aclaró The Economist no son realmente oligarcas ni remotamente cumplen un rol como el de los oligarcas tecnológicos de Putin. Siendo ella una experta en Europa del Este y la desinformación rusa, parece más preocupada en las fake news de esta nueva era Trump 2.0 antes que en el problema en sí, que trasciende al líder estadounidense.

POSVERDAD, POSMODERNIDAD

Y es que de un tiempo a esta parte la gente asocia la posverdad solo con la derecha, con los ‘trumpistas’ y los antivacunas como Robert Kennedy Jr. Pero las raíces de la posverdad van varias décadas más atrás e incluso están claramente más cerca de la izquierda.

En su libro The Death of Truth, la crítica literaria Michiko Kakutani explica que la posverdad viene desde la crítica al proyecto de la modernidad, es decir, desde la posmodernidad. Y tiene sentido. Fue entonces cuando se difuminó el rol del autor y el punto de vista. Y la noción de verdad pasó a ser el mero análisis de un conjunto de textos, algo más cercano a la hermenéutica que a la historia. A eso se sumaría la semiótica que creía que “fuera del texto no hay salvación”. Esto empata con la lógica posmarxista imperante de esa escuela. No solo la ‘verdad’ no existe, sino que la ‘verdad periodística’ o algo parecido a la objetividad tampoco es real. Para el marxismo cultural, la ‘verdad’ es solo un constructo social que imparten los medios de comunicación según la voluntad de sus dueños. La ética periodística no existe para ellos. En esa lógica, quien tiene el poder impone ‘su verdad’ o ‘falsa conciencia’, es decir, su ideología.

Más recientemente, el bielorruso Evgeny Morozov ha explicado cómo el autoritarismo de izquierda viene usando la tecnología para falsear y desinformar, y todo gracias a Internet. Bien dice Morozov que no es necesario apagar el wifi para censurar. Basta con apabullar a la ciudadanía con una recatafila de versiones de una misma cosa, con filtraciones contradictorias, teorías de la conspiración y financiamiento espurio, deslegitimando las fuentes de información o simplemente confundiendo. Ni siquiera la ciencia escapa a la posverdad, como bien lo ejemplifica el ‘lysenkismo’, neologismo inspirado en el ingeniero agrónomo y genetista soviético Trofim Lysenko.

Como dice Morozov, Internet y las redes sociales solo amplifican el viejo manual de Stalin, el verdadero inventor de la posverdad y el precursor del Photoshop.

LA BURBUJA DE FILTRO

Además de Morozov, Shoshana Zuboff viene advirtiendo los riesgos de este nuevo “capitalismo de vigilancia”. Y escritores como Andrew Keen, Nicholas Carr y Jaron Lanier se han encargado desde hace años de advertir sobre la ausencia de ética que tienen los medios digitales y las redes sociales, a diferencia de los medios tradicionales. Mediáticamente hablando, hemos vuelto al inicio del siglo XX. Un puñado de redes sociales actúa de forma libérrima, sin una legislación adecuada ni una deontología de su profesión, sin parámetros ni referentes laborales que creen algo parecido a la ética periodística que nació por aquellos años.

Eli Pariser lo explica mejor en su excelente libro The Filter Bubble. Empíricamente, Pariser demuestra que ya no existe una web para todos y que los algoritmos y otras marcas invisibles distorsionan nuestra percepción de la realidad. Y luego salimos a votar y nos sorprende que nuestro candidato no pase a segunda vuelta, a pesar de que todos nuestros amigos en Twitter lo apoyan.

