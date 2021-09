Como si los nexos de los integrantes del Ejecutivo con Sendero Luminoso no fueran suficientes, el mandatario Pedro Castillo volvió a dar una sorpresa, y esta vez en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Ayer, mediante Resolución Suprema N°097-2021, Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dejaron la DINI en manos de José Luis Fernández Latorre.

La DINI centraliza todos los servicios de Inteligencia de los tres institutos armados y de la Policía. Además, en sus malas gestiones, se usó en contra de políticos de oposición, periodistas y ciudadanos, a quienes se les hizo seguimiento y rastreo de su vida privada, cuyos datos fueron usados según conveniencia del gobierno de turno.

Fernández, un mayor retirado de la Policía, fue comisario en Tacabamba, Chota, provincia en la que –al igual que el presidente– nació. Este parece ser el único título que le sirvió para ocupar el cargo, pues su legajo es un rosario de perlas.

El nuevo jefe de la DINI, que es promoción 1996 de la PNP, ha sido denunciado por múltiples motivos en los últimos años. En enero de 2005, por ejemplo, fue señalado por transportistas de Cajamarca de cobrar cupos en la ruta Chota-Tacabamba. Esa denuncia fue propalada –en ese entonces– a través de RPP, y figura en los registros disciplinarios de la PNP.

También ha sido denunciado ante la Fiscalía por una detención irregular y por pretender iniciar una investigación “por ilícitos que no son competencia policial”. En 2001 fue investigado por agredir a un alumno de la escuela de la Policía, causándole una lesión en el oído. También fue investigado en La Libertad tras llegar a la comisaría en estado etílico, “acompañado de una fémina de dudosa reputación”.

LAS PERLAS. Alguna de las denuncias e investigaciones que ha tenido el nuevo director de la DINI figuran en los registros disciplinarios de la PNP.

Asimismo, trascendió que registra dos sentencias judiciales: una, en 1999, por enajenación; y otra –con reclusión militar– en 2001, por abuso de autoridad. Este diario intentó comunicarse con Fernández para conocer el estado de los procesos; sin embargo, no contestó las llamadas.

También cuenta con tres registros de inaptitud para el ascenso, uno de ellos por obtener menos de 65 puntos en moral y disciplina.

En diciembre de 2020, solicitó su pase al retiro para dedicarse a su carrera de abogado.

PUNTOS DE VISTA

Para el exjefe de la Dirección General de Inteligencia del Mininter José Luis Gil, es cuestionable que el nuevo director de la DINI no tenga ningún pergamino ni experiencia en ninguno de los niveles de Inteligencia del Perú.

“Lo segundo es que sea un coterráneo o esté ligado a temas regionales con el presidente, y lo tercero es que mantenga una amistad con él. Estas tres condiciones lo ponen en condición de ser altamente manipulable”, remarcó.

Así, para Gil, al no contar con formación en el sector, no va a entender su principio básico. “¿Cuál es? Que la Inteligencia es para el Estado, para la nación, no para los amigos ni para un grupo o partido político”, advirtió con preocupación.

Por su parte, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi remarcó que las denuncias en su contra son graves. “No hay nada en sus antecedentes que lo califiquen para ocupar ese puesto tan importante en la inteligencia nacional”, refirió.

Rospigliosi recordó que la DINI “es el organismo central que concentra toda la información importante, reservada y delicada del país. Eso podría ser usado de manera totalmente irregular, (…) ser usado en contra de adversarios políticos”, refirió.

TENGA EN CUENTA:

En las últimas semanas, el nuevo jefe de la DINI ya estaba rondando por Palacio de Gobierno. El 2 y 3 de agosto visitó al premier Bellido y el 4 a Pedro Castillo. El 27 del mismo mes volvió a reunirse con el mandatario.

El 19 de agosto, Fernández tuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Walter Ayala.