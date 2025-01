Las gollerías que ha logrado el Sindicato de Trabajadores del Congreso en solo dos años

Un faenón es lo que ha conseguido el Sindicato de Trabajadores del Congreso, Sitracon, en solo dos años.

El primero, haber logrado a través de la firma de un convenio el pago de dos bonos, cada uno de S/20 mil, para los trabajadores del Legislativo que hayan prestado sus servicios hasta noviembre de 2023, desembolsos que ya se les hicieron en enero de 2024 y durante este mes.

Y, el segundo, haber concretado la designación de los nuevos jefes de Recursos Humanos y de Transportes, tras el escándalo de presunta prostitución en el Parlamento, denominado caso Andrea Vidal.

Estos dos logros son las dos principales gollerías obtenidas por ese sindicato a la cabeza de su secretario general Tulio Vizcarra, quien goza de licencia sindical desde 2020, y tiene un generoso sueldo de S/20,198.

"HEMOS SUGERIDO (LAS DESIGNACIONES) DE LOS JEFES DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSPORTES"

Perú21 reveló, el 2 de este mes, que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció el cambio de cinco jefaturas tras el escándalo de Andrea Vidal.

El secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, dijo a Perú21: "Hemos sugerido (las designaciones) de los jefes de Recursos Humanos y de Transportes".

Esto, porque su partido, Alianza Para el Progreso (APP) tenía a su cargo siete jefaturas.

Salhuana señaló, en esa fecha, que iba a reunirse con el sindicato de trabajadores para escuchar sus opiniones.

Lo que pasó, en realidad, es que el sindicato le "sugirió" a Salhuana una lista de nombres, y consiguió que Sonia Polino y Jaime Ilasaca sean designados como nuevos jefes de Recursos Humanos y de Transportes, respectivamente.

Sin embargo, lo que ocurrió, en realidad, es que Polino retornó a su antigua oficina de la jefatura de Recursos Humanos tras ser removida del cargo, en agosto de 2023.

Es decir, el sindicato como su recomendada a la nueva jefa de Recursos Humanos, la persona que corta el jamón de los contratos del personal.

"Nosotros, es cierto, hemos coordinado con el presidente (Eduardo Salhuana), y hemos sugerido (al presidente del Congreso). Ojo. No damos luz verde a nadie. Le hemos sugerido al personal de planta del servicio parlamentario, personal más experimentado, con los cuales el Congreso siempre se ha llevado bien. Prueba de ello es que hoy día la (nueva) jefa de recursos humanos es la señora Sonia Polino (en reemplazo de Haidy Figueroa), que tiene más de 30 años en el Congreso, viene desde la Cámara de Diputados; y el (nuevo) jefe de Transportes es Jaime Ilasaca, que tiene 40 años de servicio, nunca ha sido observado por nada", dijo Figueroa al consultarle si es que su sindicato recomendó o dio luz verde a las personas que ocupan las nuevas jefaturas.

¿Ustedes han dado esos nombres (de Polino e Ilasaca)?, le volvimos a preguntar.

"De algunos y otros más que no han sido considerados porque el presidente es el que decide al final", contestó Vizcarra tras confirmar que sí "sugirieron" a Polino e Ilasaca, y una lista de personas que no fueron tomadas en cuenta por Salhuana.

BONOS DE S/20 MIL Y OTRAS GOLLERÍAS

Este diario ha podido revisar el convenio colectivo firmado por Sitracon y el exjefe del Congreso, Alejandro Soto, y si bien no aparece el monto del bono de S/20 mil, Figueroa confirmó a este medio el pago de esos dos bonos de S/20 mil, solo para el personal que haya laborado antes de noviembre de 2023.

El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, explicó a Perú21 que los bonos de S/20 mil se calcularon del "cierre de pliego y compensación a horas extras que no se pagan" a los trabajadores. Y añadió que ese dinero ha salido del presupuesto del Congreso, y no de otra partida.

Al ser consultado si es que no le pareció elevado la cantidad del bono, Soto respondió: "Yo no negocio, lo hace el representante del Congreso y el representante del sindicato".

Es decir, se lavó las manos.

El pasado 25 de enero, este medio publicó que, según el convenio, en el punto décimo tercero, el acuerdo precisa que habrá una compensación por labores extraordinarias realizadas fuera de la jornada laboral por necesidad de servicio.

El Congreso, de acuerdo al citado convenio, el texto dice que "reconocerá los días u horas laboradas fuera de la jornada laboral ordinaria al personal del servicio parlamentario debidamente autorizado por la Alta Dirección" para realizar actividades "por necesidad de servicio".

Otros beneficios aprobados para los trabajadores se contempla también la asignación de vestimenta anual por un monto de 200 soles para el personal activo en el mes de marzo de cada año. Este monto, indica, será entregado mediante abono en cuenta bancaria para la adquisición de vestimenta, y "la asignación no sustituye el vestuario o ropa de faena que el Congreso otorga para el desarrollo de determinadas labores específicas", añade el documento.

Se otorga un incremento de 200 soles, sin carácter remunerativo, como bonificación extraordinaria mensual a todo el personal que haya superado los tres meses de manera ininterrumpida y que haya laborado durante el mes completo.

El aguinaldo navideño también tendrá un aumento en su valor en S/200.

"MI REMUNERACIÓN ES POCA": TULIO VIZCARRA SOBRE SU SUELDO DE S/20 MIL

Todo esto justifica, sin dudas, el descrédito del Congreso de la República que justifica que tenga un 88% de desaprobación ciudadana, según la la última encuesta nacional realizada por Ipsos para Perú21.

Sobre su sueldo de S/20,198, teniendo solo grado de abogado, Tulio Vizcarra contestó: "Tengo más de 35 años de servicio en el Congreso. Cuando he trabajado acá 14 y 15 horas. Nadie me devuelve el tiempo entregado a la institución. Soy un profesional de carrera. Soy abogado titulado y colegiado. Tengo cuarto año terminado de sociología. Tengo capacitación y me parece incluso que la remuneración es poca. He visto que en otras instituciones, ministerios, asesores de mando medio ganan 25 o 30 mil soles".

Y, como cereza en la torta del pastel, el hermano de Tulio Vizcarra, Percy Vizcarra, trabaja como asesor II en el Congreso con un sueldo de S/10,402.

Sobre la reciente denuncia que tiene en su contra, en el Ministerio Público, por presunta estafa que tiene en su contra por dispendios irregulares en el Congreso que manejaría sin control de esos fondos, realizada por Carlos Edmundo La Cruz, señaló: "Ese señor está jubilado, y cuando no se había jubilado lo he denunciado por difamación ante la Administración del Congreso. Lo que quiere hacer es alboroto".

EXOFICIAL MAYOR: CONTRALORÍA DEBE INTERVENIR

Debido al oneroso sueldo de S/20 mil que tiene Figueroa —que solo tiene título de abogado—, y el salario que tiene Isabel Cajo, amiga de la asesinada abogada Andrea Vidal y trabajadora del despacho del congresista Edwin Martínez, que con solo título de bachillerato en un instituto recibe más de S/7 mil, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes dijo a Perú21 que la Contraloría debe intervenir y revisar la escala remunerativa en el Parlamento, e inadagar si se está cumpliendo.

