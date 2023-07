Las bancadas mueven sus fichas. Tiran sus cartas sobre la mesa. Les quedan pocas horas para definir la posición que tomarán de cara a los comicios de este miércoles que definirán al sucesor de José Williams en la presidencia del Congreso y a sus tres acompañantes en la Mesa Directiva.

El humo blanco no aparece en medio del debate. La izquierda y sus aliados no se ponen de acuerdo, mientras Waldemar Cerrón, el candidato lanzado con anticipación por Perú Libre, parece obtener consenso entre estas bancadas, pero para que no sea él quien encabece la fórmula congresal. “No hay manera de que ello sea posible”, han dicho representantes de grupos parlamentarios afines al lapicito, reunidos por largas horas en el local de Podemos sin llegar a un acuerdo. Luis Aragón, de Acción Popular, gana aceptación por encima de Cerrón y Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Así, las largas horas de conversaciones parecen no haber definido aún al candidato que peleará por la presidencia del Legislativo este miércoles 26. La derecha, el llamado Bloque Democrático y sus posibles alianzas con grupos de la centroizquierda, no toma tampoco una posición ni quiere pisar en falso ante unos comicios que mira con dificultad. El Bloque Magisterial se mueve por los dos frentes; no descarta alejarse de la alianza que lo involucra con las bancadas de centroizquierda, con las que se reunirá esta mañana desde las nueve horas, si las conversaciones siguen entrampadas y no satisfacen sus intereses. Es más, no confirmó el nombre de cuál de sus representantes completaría la lista de cuatro candidatos en la reunión dominical de ayer.

El lunes promete ser más largo para el Bloque Magisterial. Una reunión con Alianza para el Progreso los espera. “Dialogar no es pactar”, señala Edgar Tello, vocero de este grupo parlamentario, quien podría ser una carta de esta alianza con la derecha en la lista por la Mesa Directiva, a la que podría sumarse José Jerí, de Somos Perú. El nombre del apepista Alejandro Soto como otro candidato de este bloque de derecha también cobró fuerza en las últimas horas.

Avanza País busca integrar en una lista a Rosselli Amuruz, mientras Renovación Popular decidirá en las próximas horas si finalmente lanza un candidato. Alejandro Muñante, quien lidió sin éxito por su postulación, señaló que su bancada sí debería tentar nuevamente un lugar en la mesa que él aún ocupa.

