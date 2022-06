La conflictividad social se profundizó en la región de Apurímac, cuya economía depende en gran medida de la minería. El último martes en la noche se registraron sendos incendios en el campamento cuprífero de Charcascocha de MMG Las Bambas, ubicado en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas y, al mismo tiempo, en el proyecto planificado Los Chancas, de Southern Copper Corp, situado en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes.

La minera Southern Copper, propiedad del grupo México, señaló en un comunicado que un grupo de aproximadamente 300 personas, “entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales”, atacaron violentamente el campamento pasadas las 8:00 p.m., destruyendo e incendiando las instalaciones en la zona.

“El atentado incluyó el uso de explosivos y armas de fuego y se detectaron afectaciones materiales cuantiosas”, aunque no hubo heridos, señalaron.

En total, según la compañía, se afectaron cuatro camionetas, tres grupos electrógenos, casetas de seguridad y más de 15 módulos de viviendas.

Sobre este caso, el excongresista Richard Arce comentó que, en efecto, “hay un juego de intereses de grupos de personas que trabajan en la minería informal y se han empoderado en la zona, mientras la empresa solo realiza trabajos de exploración”. El alcalde del distrito de Tapairihua, Edwin Carpio, corroboró a Perú21 que “mineros artesanales trabajan actualmente en el yacimiento de Southern”.

Se espera la presencia de más efectivos policiales en la zona y que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias para dar con los responsables del hecho. Según la Defensoría del Pueblo, las comunidades de Tiaparo y Tapairihua se oponen al proyecto Los Chancas.

LAS BAMBAS SIN SOLUCIÓN

Por otro lado, MMG Las Bambas, controlada por la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited, sufrió un atentado similar contra un taller mecánico cerca del tajo planificado de Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año.

Horas antes, se produjo un enfrentamiento con heridos aún por determinar entre policías y pobladores de la comunidad de Huancuire, que ocupan parte de la propiedad de la empresa desde hace más de 45 días alegando el incumplimiento de pactos previos.

Mientras tanto, la producción de cobre se encuentra paralizada en una de las minas más importantes del país y el Gobierno mantiene un estado de emergencia ante sus continuos fracasos para hacer prosperar el diálogo con Huancuire y otras cinco comunidades en conflicto.

“Hay una negligencia terrible del Gobierno porque han puesto en la misma mesa de diálogo a todas las comunidades, pero cada una tiene su propia agenda. Ahí el Gobierno se equivoca de cabo a rabo porque está originando que el tema de la conflictividad aumente”, consideró Arce.

Para el ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, “los conflictos sociales no son atendidos oportunamente, sino más bien promovidos para que se exacerben”. Sostuvo que ello tiene como propósito debilitar al Estado y generar caos social para que, en ese escenario, se proponga la Asamblea Constituyente como la solución. “Al Gobierno no le interesa solucionar los conflictos”, remarcó en declaraciones a Perú21TV.

MARCHA NACIONAL

Los trabajadores de Las Bambas realizarán hoy una marcha nacional de manera simultánea en Lima, Arequipa y Cusco. Participarán empleados que laboran directamente para la compañía, así como quienes laboran en otros gremios y sindicatos del sector.

Sus protestas se producen en el contexto del despido de 3,000 trabajadores que laboraban de manera indirecta en Las Bambas, según informó Erick Ramos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de MMG Las Bambas.

En total, son 9,000 los trabajadores que laboraban hasta marzo para la compañía china. La mayoría de ellos entró en vacaciones forzadas y licencias por compensación frente a la paralización de las operaciones mineras. Sin embargo, a partir del 15 de junio muchos estarían bajo la modalidad de suspensión perfecta y dejarían de percibir sus sueldos.

TENGA EN CUENTA

La paralización en Las Bambas viene generando pérdidas por cerca de US$400 millones en exportaciones y más de S/220 millones en rentas para el Perú.

Las Bambas suministra alrededor del 2% del cobre a nivel global y representa el 1% del PBI peruano.

Southern prevé en el proyecto Los Chancas una inversión de US$2,600 millones.

En Moquegua, Southern también enfrentó un conflicto social en la mina Cuajone, el cual se encuentra actualmente en etapa de diálogo. Sin embargo, hay 400 comuneros que exigen ser incluidos en las negociaciones y buscarían iniciar protestas contra la PCM.

La minería es clave para los ingresos fiscales de Perú y constituye aproximadamente el 60% de las exportaciones.

Pedro Castillo ha cambiado cinco veces de titular del Minem en diez meses de gestión.

