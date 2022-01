Las primeras buenas noticias del 2022 llegaron desde la bolsa de valores de Hong Kong, donde la empresa minera Las Bambas confirmaba que desde el 31 de diciembre reinició sus operaciones extractivas tras verse obligada a paralizar debido al bloqueo del Corredor Minero Sur en la zona de Chumbivilcas, Cusco, ubicada a 200 kilómetros del campamento.

Desde esa fecha, “se ha empezado a restablecer gradualmente las actividades de minado, producción y transporte de concentrado hasta llegar a las condiciones normales de operación (...). Se espera que se llegue a la máxima capacidad para el 3 de enero de 2022″, indicó la compañía.

La minera de cobre representa el 2% de la producción mundial y produce ganancias para el erario nacional de US$9.5 millones diarios. En ese contexto, Las Bambas dio un paso firme para la reactivación y se espera que el gobierno garantice la continuidad en el proceso de desbloqueo.

La empresa saludó la decisión de las comunidades de levantar el bloqueo el 30 de diciembre último después de la reunión con la premier Mirtha Vásquez, presidentes comunales y representantes de la empresa.

En esa cita, las partes firmaron un acta que consta de 11 puntos en donde se contempla que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Ministerio del Ambiente (Minam) realizarán la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas para incluir a las comunidades de Chumbivilcas como área de interés social y ambiental.

También establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emita un presupuesto para el saneamiento físico-legal de la vía “Corredor Minero Sur” con el fin de continuar con su asfaltado y su mantenimiento, que se incluya a las comunidades en la cadena de valor de la empresa, que el Ministerio de Justicia (Minjus) dé “acompañamiento legal” a los denunciados en el marco del conflicto social y que no se impulsará denuncias preventivas contra dirigentes.

Además, se estableció que el 18 y 19 de enero se sesionará en dos mesas de trabajo multisectoriales. La primera será con el MTC y el Minjus; en tanto que la segunda cita será con el Minam y el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este primer acuerdo es que no se abordó el tema del contrato de los encapsulados (camiones de transporte de mineral), que fue la principal solicitud del presidente de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, y del asesor Víctor Villa, desde un inicio.

ACTIVO ESTRATÉGICO

El director general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, explicó a Perú21 que primero se debe reiniciar el transporte del mineral que está almacenado, luego se reabastecerá el yacimiento de suministros para reiniciar las operaciones de mina y acumular nuevo mineral y, finalmente, “cuando todo esté estable y seguro, se podrá retomar la operación de planta”.

“El Estado debe tomar conciencia que (Las Bambas) es un activo estratégico nacional y esperemos que no se vuelva a paralizar pues nadie en su sano juicio va a echar a andar ese elefante si no hay aseguramiento de continuidad. En la mina hay entre miles de toneladas de concentrado y lo primero es transportarlo al puerto. Esa será la prueba ácida para saber si los van a dejar operar o no en el Corredor Minero Sur”, agregó.

¿Y LOS ENCAPSULADOS?

El analista político y excongresista de la región Apurímac, Richard Arce, criticó la forma como la premier Mirtha Vásquez aceptó firmar el acta del 30 de diciembre sin tener en cuenta un contexto mayor sobre las demandas específicas de las comunidades, y replicó que se haya caído en un diálogo comercial respecto a los encapsulados.

“Es evidente que han querido maquillar la última acta porque era notorio que la discusión se tornó meramente comercial y ya no ambiental. No era el tema de defender a las comunidades sino cuántos camiones (encapsulados) pongo. Al verse evidenciados y ver que hay quiebre entre las comunidades, no les quedó otra que escribir un acta con eufemismos”, declaró.

Esto en referencia al pronunciamiento de cuatro comunidades de Ccapacmarca (Chumbivilcas) que participaron en la cita de fin de año, pero que se retiraron porque alegaron que “se direccionó la reunión sin tocar las demandas ambientales y sociales”. Estas han amenazado con bloquear el corredor de no ser atendidas (ver recuadro).

“El error que tiene Vásquez es que no tuvo una reunión con todos los actores. Es bueno que la premier dialogue, pero debe saber con quiénes se está sentando. Ahora, después de anunciar un éxito con el diálogo, se han pronunciado estas comunidades que están en desacuerdo con el acta. En unas cuantas semanas podemos volver a lo mismo. Estamos alertados”, sostuvo.

Además, remarcó que es necesario tomar en cuenta las peticiones y comentarios de las comunidades de Apurímac, que son las que tienen influencia directa de las operaciones extractivas. “Un problema mayor podría darse desde Apurímac si es que se le sigue postergando y no se les hace partícipes de estos diálogos”, detalló.

NUEVAS AMENAZAS

Los presidentes de las comunidades de Ccapacmarca, Huascabambas, Sayhua y Tahuay, pertenecientes a Chumbivilcas, rechazaron el acta firmada por la premier el 30 de diciembre porque aseguran que hubo malos manejos y manipulaciones de parte de dirigentes y funcionarios del Estado, ya que no se atendieron las demandas ambientales y particulares de las cuatro zonas.

“Desconocemos los acuerdos que se suscribieron ese día porque solo han firmado 8 comunidades. Nosotros no hemos negociado los derechos de la cadena de valor”, explicó a Perú21TV Luis Huamani Fuentes, presidente del Comité de Lucha del Corredor Minero – Chumbivilcas.

En esa línea, adelantó que las comunidades consideran tomar medidas de fuerza de ser necesario.

“Efectivamente, nosotros de nuevo vamos a emprender medidas de lucha, pero en nuestra jurisdicción. Va a depender de lo que pase hasta la quincena de enero. Antes cursaremos invitación para una mesa de diálogo; si no nos hacen caso, ni el Estado ni la minera, ahí vamos a tomar (el corredor) y bloquear la carretera”, advirtió.

DATOS

Serán 75, 000 familias y 3,000 trabajadores que volverán a ser beneficiados por la reactivación de las operaciones mineras.

Las acciones de MMG Las Bambas subieron 2% el lunes 3 de enero en la bolsa de Hong Kong. En esa línea, desde el 31 de diciembre el valor de la acción de la compañía creció más de 7%. Cada día de paro costó alrededor de US$9.5 millones.

