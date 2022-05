El Ejecutivo sigue mostrando desidia y desinterés en resolver el conflicto de Las Bambas tras 25 días de paralización por la invasión de comuneros en los campos de la mina. El dirigente de las protestas es el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, quien ahora tiene una relación directa con Perú Libre, el partido de gobierno. Vargas, ahora oficialista, postula como regidor accesitario del distrito de Challhuahuacho en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Su inscripción como candidato aparece en la plataforma electoral del JNE, al igual que la de Gregorio Rojas, expresidente de la comunidad, quien postula como regidor en este conflictivo distrito en la provincia de Cotabambas, Apurímac. Y lo hace también por Perú Libre.

En diálogo con Perú21, Vargas se limitó a expresar su molestia por ser consultado al respecto. “Eso es otro tema. No tiene nada que ver (con el conflicto en Las Bambas). No esté mezclando cosas que no tiene sentido”, manifestó.

Para Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, esta candidatura revela intereses personales. “Cuando era viceministro, Edison Vargas era un comunero con mucha influencia. Era de los duros, siempre quería presionar para llevar las cosas hasta el fondo”, recordó.

Que el partido de gobierno incluya entre sus candidatos a este personaje, pese a que el diálogo en Las Bambas está detenido, no sería casualidad, según el exfuncionario.

“Me temo que en el gobierno hay gente que tiene como posición que la situación en las minas se deteriore más para propiciar otro tipo de medidas”, apuntó Molina.

SIN ÉXITO EN EL DIÁLOGO

Ayer en la tarde, la PCM envió a Challhuahuacho una delegación encabezada por el titular del Mincetur, Roberto Sánchez. Sin embargo, nuevamente fue un fracaso por la ausencia de los dirigentes de la comunidad.

“Aquí el problema es el gobierno. El sábado en la noche la PCM mandó la carta para una reunión al día siguiente”, criticó el excongresista Richard Arce.

Además, se preguntó si el gobierno realmente busca una solución al conflicto luego de que el premier Aníbal Torres declarara que los comuneros podían secuestrarlo.

TENGA EN CUENTA

Luis Iván Cruz Puma es el candidato a alcalde de Challhuahuacho por Perú Libre. En 2018 ya había postulado al cargo por Perú Libertario, la primera marca electoral de Vladimir Cerrón.

Perú Libre presentó en Challhuahuacho a 5 candidatos a regidor y 4 a accesitarios.

El actual alcalde es Porfirio Gutiérrez Paniura, quien postuló por el partido político Somos Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Luz Taquire advirtió que la primera dama Lilia Paredes incurrió en el delito de negativa de colaborar con la justicia. Además, el abogado penalista Andy Carrión analiza la situación legal de la primera dama. También, cinco de los seis nuevos magistrados del tribunal constitucional juraron al cargo en ceremonia privada.