Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres debía llegar a Pumamarca, en la región de Apurímac, para encontrarse con más de 100 comuneros de seis comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas para una mesa de diálogo sobre Las Bambas. El encuentro estaba pactado para las 11:00 a.m., sin embargo, el premier llegó con más de dos horas de retraso pues horas antes se encontraba en Cusco.

El accidentado encuentro terminó sin un acuerdo. Torres propuso levantar el estado de emergencia en la zona como una solución, escuchó a los comuneros y tras ello se retiró del lugar sin firmar ningún acta. Al respecto, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lartarón, dijo que si el premier no puede resolver el conflicto por la minera Las Bambas, convocarían al presidente Pedro Castillo.

“Si el premier no tiene voluntad entonces que venga el presidente Castillo o que venga otra persona que tenga capacidad de construir, las comunidades la empresa y también el Estado necesitan políticas de integración- Estamos con el mejor espíritu democrático lamentablemente cada uno tiene su estilo de gestión y su personalidad. Esperamos que se rectifique y estamos quedando con los comuneros exigir la presencia del presidente porque el premier rebasa su responsabilidad de querer llegar a un buen acuerdo, ha pateado el tablero y se ha retirado. El premier está siendo un mal ejemplo para sus ministros. Mañana debe llegar el oficio para pedir al presidente de la República que venga”, expresó luego de que Torres se retirara del lugar.

Agregó que “son testigos ustedes de todo el esfuerzo que hemos hecho para estar sentados en la mesa, la empresa, comuneros y Ejecutivo. Se ha hecho todo el esfuerzo pero lastimosamente no se ha culminado esta reunión porque no se firmó el acta y el premier se fue. Creo que se ha encariñado mucho con Cusco el premier dejándonos plantados más de dos horas desde las 11:00 a.m. creo que es una falta de respeto para los comuneros que no está cerca, vienen de miles de kilómetros”.

En tanto, uno de los dirigentes de las comunidades sostuvo que el premier les ha faltado el respeto. “(Hay voluntad de parte de )Las comunidades pero de parte del gobierno es lamentable, no ha habido nada, ustedes han sido testigos de que el premier se ha retirado ni ha dado respuesta a las intervenciones de cada dirigente de las seis comunidades prácticamente nos hemos quedado en el aire, vacíos, seguramente coordinaremos entre las comunidades de qué manera”, lamentó.

Asimismo, se refirió a la tardanza de Torres. “Es una burla a pesar de que hemos esperado desde las 11:00 a.m., él ha llegado 2:00 p.m., lo hemos esperado pero él se ha retirado. Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha, la intención de diálogo sigue siempre, es por lo que hemos apostado, es lamentable la realidad y que nos ha dejado como si no significamos nada para el gobierno”, señaló.

