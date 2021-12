Más de cinco horas duró la reunión entre las comunidades de Chumbivilcas, la empresa minera Las Bambas y una comitiva especial del Ejecutivo encabezada por Mirtha Vásquez, para darle solución al conflicto minero en la zona. Al término del encuentro, se firmó un acta con diez acuerdos, siendo uno de los más importantes el cese del bloqueo del Corredor Minero mientras duren las negociaciones.

Alrededor de las 8:45 a.m., la premier, acompañada de los ministros de Energía y Minas, Ambiente, Justicia y DD.HH., Vivienda, Agricultura y por los viceministros de Hacienda, Salud, Transportes –así como de Gobernanza Territorial de la PCM, el gobernador regional de Cusco y el congresista de Perú Libre Guido Bellido– partió desde Cusco hacia la comunidad campesina de Huininquiri, en Chumbivilcas.

Según el documento de acuerdos, se impulsará la propuesta del MTC para involucrar a las comunidades del Corredor Vial Chumbivilcas – y lejanas al proyecto de cobre– en el mantenimiento de vías comunales y caminos de herraduras, a través de microempresas.

Desde el Minam, a través del OEFA, se seguirá de cerca la modificación del estudio de impacto ambiental de Las Bambas. A la par, la empresa deberá considerar a las comunidades involucradas “como áreas de interés social y ambiental”.

Asimismo, la compañía ofreció entregar el mantenimiento del tramo de la vía a las comunidades que habitan a lo largo del corredor minero vía un consorcio de empresas comunales.

Al final del acta se detalla que las partes reanudarán las reuniones a través de dos subgrupos de trabajo con representantes de cada sector, el 18 y 19 de enero de 2022. Dichos encuentros “deberán tener carácter resolutivo a fin de lograr acuerdos definitivos”.

Preocupaciones

Pese a que la premier calificó como “un logro” los primeros consensos entre las comunidades de Chumbivilcas y la empresa Las Bambas, aún en enero del próximo año se discutirá cómo se va a incorporar a las comunidades en la cadena de valor.

A ello se suma que Edgardo Orderique, gerente general de Las Bambas, señaló que el ciclo para retomar las operaciones tarda entre cinco y seis días, y que antes de ese tiempo la operación seguirá paralizada porque no hay trabajadores.

Para el exviceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, esta podría ser una oportunidad, dependiendo de cómo el Ejecutivo mantenga el diálogo y sus promesas.

“El éxito de esta reunión va a depender, principalmente, de la capacidad de cumplimiento del Estado. Es positivo que se haya retomado la agenda de interés público alrededor de Chumbivilcas, y se ha dejado un poco la discusión única en torno a los contratos de la empresa. Lo malo es que el tema de cadena de valor se ha pateado para enero, y ese es el tema que generó el último conflicto”, sostuvo a Perú21.

Agregó que otra de las preocupaciones sobre los pactos firmados ayer en Cusco es el compromiso del MTC. “El acuerdo para permitir el asfaltado, sumado a que el MTC se comprometa a apoyar a las microempresas y que estas a su vez pudieran asumir como consorcio el mantenimiento del corredor vial que usa la mina es interesante, pero se necesita una continuidad y una consistencia por parte del sector público para hacerlo efectivo”, aseveró.

En tanto, el excongresista por Apurímac Richard Arce conversó con este diario y confirmó que, para el encuentro, no se tomó en cuenta invitar a un representante o autoridad de Apurímac, una de las regiones más afectadas por el paro minero. “El gobernador Baltazar Lantarón Núñez no fue invitado (...). no les han permitido explicar los problemas que se generan en otra región por el corredor minero”, lamentó.

Por su parte, el presidente del Frente Único de Defensa de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, remarcó que está pendiente el proceso de diálogo. “Esperemos que en las próximas reuniones en enero se den los acuerdos definitivos sobre esta reunión”, expresó al término del encuentro.

Tenga en cuenta

Perú perdió S/1,500 millones este año en impuestos por conflictos mineros, indicó Óscar Caipo, presidente de la Confiep.

Las comunidades pidieron que el Área de Tratamiento Especial tenga una oficina descentralizada en Chumbivilcas.

“ Por primera vez, esto nos podría beneficiar de forma real ”, dijo Wilber Fuentes.

"La solución está en lo concreto que se puede conseguir a través de la cadena de valor de la mina", señaló Víctor Villa, asesor legal de comunidades de Chumbivilcas.

