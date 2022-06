En medio de la escalada de violencia en los conflictos sociales mineros y la inminente crisis alimentaria que amenaza al país, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, nos da luces sobre el proceso de estas problemáticas en su región y su perspectiva respecto al gobierno de Pedro Castillo.

Tras los atentados contra dos proyectos mineros, ¿cómo está su región en estos momentos ?

Ha habido otro conflicto más que tenemos en Huancabamba, Andahuaylas, con comunidades también. Tenemos más de 7,400 mineros artesanales y hay otro porcentaje de mineros ilegales. En el caso de Tapairihua, en el proyecto minero Los Chancas (de Southern Copper Corp.), ha habido una incursión el martes en la noche. Ya se ha detenido a un sujeto que tendrá que declarar quiénes son los culpables. En la zona hay 25 mineros en el registro de mineros informales en proceso de formalización (Reinfo), pero solo nueve tienen su información actualizada y, por tanto, los demás son ilegales.

Los mineros ilegales no quieren que se desarrolle el proyecto Los Chancas.

Los Chancas es un proyecto minero de Southern Copper Corp. que está en etapa de exploración y está culminando. Para pasar a la etapa de explotación necesitamos un Estudio de Impacto Ambiental que debe ser aprobado por el Minem. Las comunidades (aledañas) de Tiaparo y Tapairihua están abogando por una minera más formal para que ellos también puedan participar y ser beneficiarios de este yacimiento.

Las principales empresas que generan empleos e ingresos para Apurímac están paralizadas. ¿Cómo hace para gobernar una región con estos problemas?

La mediana y la gran minería están a cargo del Gobierno Central. La minería artesanal está a cargo del Gobierno Regional. Tratamos de ser intermediarios para construir una paz social entre las distintas comunidades en Challhuahuacho y Las Bambas. Siempre hemos criticado al Ejecutivo por su enfoque, sería importante que prevean. Los hermanos de Fuerabamba en febrero y marzo presentaron sus demandas ante la PCM. (El Gobierno) ha esperado que tomen una acción de medida de fuerza para que recién se declare el estado de emergencia. Sin embargo, hasta el momento no lo toman como prioridad porque el presidente va a viajar al extranjero. Le hemos dicho a Pedro Castillo que el premier se está burlando, que vaya allá y se ponga los pantalones.

¿Cuál es el alcance de la minería ilegal en Apurímac?

Como son ilegales, no hay estadística real. Sin embargo, en el Reinfo tenemos más de 7,400 mineros en Apurímac. Están dedicados al cobre en las provincias de Grau y Antabamba, el hierro en Andahuaylas y el oro en Grau y Aymaraes.

¿Qué ocurrió la última vez que fue el premier y estuvo presente solo por breves momentos?

Se comprometió a estar a las 11:00 a.m., llegó a la 1:30 p.m., los comuneros ya querían abandonar Pumamarca. El premier no se disculpó y al final no se firmó ningún compromiso ni acta.

¿Cómo se siente la población de otras provincias de Apurímac?

Cuando está aprobado un presupuesto de inversión para continuar o iniciar obras y no llega el presupuesto, genera desocupación. Se ve una caída en el crecimiento económico de Apurímac. En el Gobierno Regional tenemos más de 200 obras, gran parte de ellas de inversión pública realizadas por administración directa. En los mejores tiempos generamos más de 9,000 empleos de construcción civil, ahora tenemos cerca de 5,600. Sin embargo, tenemos falta de presupuesto y falta de material. Comprar fierro para construir está más caro y cuando entramos en Perú Compras, se cae el proceso. Por esa razón hemos tenido que parar varias obras en Apurímac.

¿Cómo se está preparando Apurímac para la crisis alimentaria?

Desde la pandemia tenemos un programa de agricultura familiar. Damos semillas a los hermanos agricultores con las que van a subsistir y tendrán también para el mercado. Es un programa que cuesta S/8 millones y ya venimos invirtiendo S/2 millones. Por otro lado, ya no podemos estar dependiendo de la urea del extranjero, podemos producir nitrato de amonio.

El presidente dijo que solo los ociosos se morirán de hambre en la crisis alimentaria.

El presidente debe rectificarse y pedir disculpas al pueblo peruano. No somos ociosos. Somos un país que ha salido de una crisis política y económica en el año 87, con la inflación del gobierno de Alan García, y en el año 92, con Alberto Fujimori y los paquetazos. Sabemos sacrificarnos. Pedir disculpas no es de valientes, es parte de la cortesía de cualquier ciudadano.

El fiscal de la Nación señala al presidente como posible cabecilla de una organización criminal. ¿Qué opina al respecto?

Indigna. No han venido a servir sino a servirse del país. Espero que el fiscal haga su labor. La caída del presidente Castillo es la caída de todos los peruanos, por eso debe poner un Gobierno de ancha base.

¿Qué mensaje le enviaría a Pedro Castillo en estos momentos ?

Tenemos que pensar no en el partido político sino en el país, en la nación peruana. Tenemos que gobernar para todos, lo que significa poner a los mejores cuadros en cada sector. De esta manera podemos garantizar la democracia. Hemos elegido al presidente por cinco años, pero si vemos el cambio cada dos años ya parecemos una república bananera. Tenemos que dar un respaldo para que nuestra democracia se fortalezca como sistema. Es importante dar un giro. Y el Congreso también debe trabajar en forma colaborativa con el Ejecutivo porque hay muchas iniciativas que el Legislativo está parando.

TENGA EN CUENTA

Baltazar Lantarón es gobernador regional de Apurímac desde 2019, cargo al cual postuló por el Movimiento Regional Llankasun Kuska. Es licenciado en Educación Primaria por la UNMSM.

El gobernador de Apurímac consideró que el proyecto de ley de la congresista Margot Palacios (Perú Libre), que propone crear la empresa estatal Las Bambas, “jamás va a anular” el contrato ley con la compañía minera.

Apurímac produce papa, quinua, choclo y palta, entre otros productos agrícolas, cuya producción se ve afectada por el alza de precios de fertilizantes.

VIDEO RECOMENDADO

Baltazar Lantarón conversa con Perú21 sobre el conflicto en su región por Las Bambas.