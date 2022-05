Por dos horas y media esperaron los más de 100 comuneros de Fuerabamba que llegaron hasta Pumamarca en la provincia de Cotabambas (Apurímac) para reunirse con el aún presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de establecer, por fin, un diálogo que solucione el conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas.

Representantes de las seis comunidades en conflicto –Nueva Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni– estuvieron muy puntuales a la hora pactada, 11:00 a.m. Quien no apareció hasta después de las 2:00 p.m. fue el premier, hecho que molestó a los pobladores que lo recibieron con carteles y expresiones de rechazo.

“Alto a la criminalización a las comunidades”; “Premier, no somos secuestradores”; “No a la persecución de dirigentes comunales” y “Basta de engaños” eran algunas de las frases escritas en las pancartas que portaron los comuneros a la llegada de Torres y los titulares del Minem, Carlos Palacios, y Mincetur, Roberto Sánchez. Además, también les mostraron un costal con los cartuchos de los gases lacrimógenos lanzados por la PNP durante los enfrentamientos.

La tardanza se debió a que horas antes estuvieron en Urubamba (Cusco) para abordar temas relacionados al aeropuerto internacional de Chinchero y el conflicto iniciado ayer en Machu Picchu.

Ahí Torres señaló que “los problemas hay que resolverlos mediante el diálogo y no la violencia”, pese a que el 13 de mayo agredió de forma verbal a los comuneros de Cotabambas. “Quieren que vaya adonde están levantados. ¿Que vaya para que me puedan secuestrar? No pues”, expresó.

Falta de respeto

No solo llegó tarde, sino que se retiró sin dar soluciones. Antes de irse, el jefe del gabinete aseguró que el Gobierno levantará el estado de emergencia en Challhuahuacho y Coyllurqui si se restablece la paz social. “El estado de emergencia se levanta simultáneamente con el levantamiento de las actitudes de fuerza”, expresó.

Para el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, es una falta de respeto que el premier llegara tan tarde y abandonara el lugar sin darle solución al conflicto.

“Hemos hecho todo el esfuerzo para estar sentados en la mesa de diálogo, pero lastimosamente no se ha culminado porque no se firmó el acta y el premier ha pateado el tablero y se fue. Se ha encariñado mucho con Cusco, dejándonos plantados más de dos horas; es una falta de respeto para los comuneros”, sostuvo y añadió que “si el premier no tiene voluntad, que venga el presidente Castillo u otra persona que tenga capacidad de construir”.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, lamentó lo sucedido. “La intención de dialogar ha estado siempre, es una burla que el premier se haya retirado sin responder a las intervenciones de los seis dirigentes que hablamos. Nos sentimos burlados”, dijo a Perú21.

Otro que mostró su indignación fue Erick Ramos, secretario general del sindicato de trabajadores de Las Bambas. “Lamentable que no hayan llegado a nada. Cada día que pasa nos afecta más, en la minera ya empezaron los despidos... vamos a juntarnos para marchar en protesta”, adelantó.

Tenga en cuenta

De forma paralela a la mesa de diálogo, ayer se realizó la primera comitiva de alto nivel del gobierno en Challhuahuacho (Cotabambas).

Hoy se cumple un mes de la paralización de operaciones en la minera Las Bambas.

“Nos informaron de forma extraoficial que el premier está de salida... quizá por eso no le interesa resolver esto”, dijo Erick Ramos.

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.